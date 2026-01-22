Acuerdo Mercosur-Unión Europea en suspenso: el Parlamento Europeo frena su ratificación y traslada la disputa a la Justicia

El histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado apenas este último sábado en Asunción tras 25 años de negociaciones, ha sufrido un revés inesperado. El Parlamento Europeo votó este miércoles 21 de enero de 2026 a favor de paralizar el proceso de ratificación y remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para una revisión legal exhaustiva.

Esta decisión, adoptada por un ajustado margen de 334 votos a favor contra 324 en contra, abre un escenario de incertidumbre que podría demorar la entrada en vigor del tratado entre 18 y 24 meses, dejando en el limbo los beneficios arancelarios que Argentina y sus socios regionales esperaban capturar de forma inmediata.

Por qué intervino la Justicia europea y qué se cuestiona

El freno no responde a una cancelación definitiva, sino a una estrategia legislativa impulsada por sectores que cuestionan la legalidad del procedimiento utilizado por la Comisión Europea. El punto de conflicto principal es la decisión de “dividir” el acuerdo en dos partes:

Acuerdo Comercial Interino : Que solo requeriría la aprobación de las instituciones de la UE.

: Que solo requeriría la aprobación de las instituciones de la UE. Acuerdo de Asociación Política: Que requiere la aprobación individual de cada uno de los 27 parlamentos nacionales de Europa.

Los eurodiputados críticos, apoyados por fuertes presiones del sector agropecuario (especialmente de Francia, Polonia e Irlanda), sostienen que esta división vulnera las competencias de los Estados miembros. Ahora, los jueces de Luxemburgo deberán determinar si el texto firmado en Paraguay respeta los tratados fundamentales del bloque europeo.

El impacto para Argentina: ¿Qué pasa con el Congreso y las exportaciones?

Para el gobierno de Javier Milei, quien incluyó la ratificación del acuerdo en el temario de las sesiones extraordinarias, esta noticia cambia el tablero político. Argentina tiene ahora dos caminos posibles:

Ratificación simbólica : El Congreso Nacional puede avanzar con la aprobación local para enviar un mensaje político de apertura al mundo, aunque el acuerdo no se aplique hasta que Europa resuelva su frente interno.

: El Congreso Nacional puede avanzar con la aprobación local para enviar un mensaje político de apertura al mundo, aunque el acuerdo no se aplique hasta que Europa resuelva su frente interno. Pausa estratégica: Aguardar el pronunciamiento del TJUE para evitar un desgaste legislativo en un acuerdo que podría sufrir modificaciones menores durante su revisión judicial.

En términos económicos, el retraso posterga la eliminación inmediata de aranceles para productos clave de la canasta exportadora argentina, como la pesca, el maní y los aceites vegetales, así como el acceso a cuotas preferenciales para la carne bovina y el biodiésel.

La presión del agro europeo y el factor Trump

El freno judicial coincide con una ola de protestas de productores rurales en Europa, quienes temen que la llegada de productos del Mercosur desestabilice sus mercados internos. A esto se suma el contexto geopolítico: las amenazas arancelarias de Donald Trump tras su reciente llegada al poder en Estados Unidos han generado nerviosismo en Bruselas, dividiendo a quienes ven en el Mercosur un aliado necesario frente al proteccionismo norteamericano y quienes prefieren resguardar la soberanía alimentaria europea a cualquier costo.

Cronograma estimado del conflicto

Enero 2026 : Firma en Asunción y posterior bloqueo en la Eurocámara.

: Firma en Asunción y posterior bloqueo en la Eurocámara. Primer semestre 2026 : Inicio de las presentaciones legales ante el Tribunal de Justicia de la UE.

: Inicio de las presentaciones legales ante el Tribunal de Justicia de la UE. 2026 – 2027 : Periodo de “limbo judicial”. Se estima que el dictamen final no llegará antes de mediados de 2027.

: Periodo de “limbo judicial”. Se estima que el dictamen final no llegará antes de mediados de 2027. Sesiones extraordinarias en Argentina: El debate en el Congreso argentino sigue programado para febrero, donde se definirá la postura oficial del país ante este nuevo obstáculo.

A pesar de este bache legal, países como Uruguay han manifestado que seguirán adelante con la ratificación “con mucha fuerza”, mientras que los sectores industriales alemanes lamentan la decisión advirtiendo que cada año de retraso cuesta miles de millones de euros en oportunidades perdidas para las empresas europeas.