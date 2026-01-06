Actividades gratuitas en los Paradores de La Costa para disfrutar todo el verano

Durante la temporada de verano, el Partido de La Costa lanza una atractiva propuesta de actividades gratuitas para residentes y visitantes. Estas iniciativas se llevan a cabo en los Paradores Municipales de Santa Teresita y San Bernardo del Tuyú, de 8.00 a 20.00 todos los días.

Actividades en Santa Teresita

El Parador Municipal de Santa Teresita, ubicado en Av. Costanera y 35, ofrece diversas actividades para todas las edades. A continuación, se presentan algunas de las propuestas destacadas:

Conciencia Ambiental – Taller Ambiental (Miércoles y viernes de 9.30 a 11.00): Charla sobre la fauna y flora local y el cuidado del ambiente.

Caminata por la playa – Adultos mayores (Miércoles de 9.00 a 10.00): Actividad ligera, diseñada para el bienestar y el contacto con la naturaleza.

Stretching frente al mar (Jueves, sábados y domingos a las 9.00): Actividad suave para mejorar la movilidad.

Zumba frente al mar (Martes, jueves y domingos a las 18.00): Clase recreativa al aire libre, sin necesidad de experiencia previa.

Peña folclórica (Miércoles a las 20.00): Encuentro cultural con música y danzas argentinas.

Clases de rock (Viernes a las 20.00): Espacio para aprender pasos básicos y disfrutar de una noche especial.

Actividades en San Bernardo

El Parador Municipal de San Bernardo, situado en Av. Costanera 3.000, también ofrece una variada agenda de actividades, que incluyen:

Streaming “Nuestro lugar en el mundo” (Lunes de 10.00 a 11.00): Transmisión en vivo para descubrir destinos y poner en valor la identidad local.

Caminata por la playa – Adultos mayores (Jueves a las 10.00): Recorrido acompañado orientado al bienestar.

Pintó Jugar (Miércoles a domingos de 16.00 a 20.00): Actividades recreativas y juegos en familia.

Yoga frente al mar (Miércoles, jueves y domingos a las 18.00): Espacio de relajación corporal para todo público.

Viva la Historia – Encuentros Materos (Miércoles a las 18.00): Charla sobre historia y patrimonio costero acompañada de mate.

Juventudes ATR en La Costa (Sábados a las 16.00): Juegos y música para jóvenes.

Espacio Textil Costero – Showroom (Viernes a las 16.00 y jueves a las 18.00): Exhibición de diseño textil local.

Estos paradores se consolidan como puntos de encuentro ideales para disfrutar del entorno marítimo, con wifi gratuito y propuestas recreativas, culturales y comunitarias para toda la familia.