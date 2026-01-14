Acompañante terapéutico PAMI 2026: guía paso a paso para tramitar el subsidio domiciliario

En un contexto donde la autonomía y el bienestar de los adultos mayores son prioridad, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ha optimizado el acceso al Subsidio para Auxiliar Domiciliario. Esta prestación, conocida popularmente como el trámite para el acompañante terapéutico, está diseñada para afiliados que presentan dependencia funcional y no cuentan con una red de apoyo familiar que pueda cubrir sus necesidades de cuidado diarias.

Qué es el subsidio para auxiliar domiciliario y quiénes pueden pedirlo

A diferencia de una internación geriátrica, este programa busca que el afiliado permanezca en su hogar el mayor tiempo posible. El subsidio consiste en una ayuda económica mensual destinada a costear, total o parcialmente, los servicios de un cuidador o acompañante.

Pueden solicitarlo:

El afiliado titular.

Su apoderado o apoderada legal.

Un familiar directo con documentación que acredite el vínculo.

Requisitos fundamentales para la aprobación en 2026

PAMI no otorga este beneficio de manera automática. Para que la solicitud sea aprobada, el organismo realiza una evaluación a través de su Equipo Social. Los puntos clave que se analizan son:

Dependencia funcional: El afiliado debe presentar limitaciones psicofísicas que le impidan realizar actividades de la vida cotidiana (higiene, alimentación, movilidad) por sí solo.

El afiliado debe presentar limitaciones psicofísicas que le impidan realizar actividades de la vida cotidiana (higiene, alimentación, movilidad) por sí solo. Vulnerabilidad social: Se prioriza a quienes no tienen familiares directos o cuando el entorno familiar está imposibilitado de brindar la asistencia necesaria por razones de salud o trabajo.

Se prioriza a quienes no tienen familiares directos o cuando el entorno familiar está imposibilitado de brindar la asistencia necesaria por razones de salud o trabajo. Informe médico: Es el documento técnico que justifica la necesidad terapéutica de la presencia de un tercero en el domicilio.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para agilizar la gestión, es vital tener preparados los siguientes documentos en formato digital (PDF o foto clara) o físico:

DNI del afiliado: Original y copia.

Original y copia. Credencial de PAMI: O el último recibo de haberes actualizado.

O el último recibo de haberes actualizado. Informe Médico: Completado por el médico de cabecera o especialista tratante, detallando el diagnóstico y el grado de dependencia.

Completado por el médico de cabecera o especialista tratante, detallando el diagnóstico y el grado de dependencia. Consentimiento Informado: Formulario oficial de PAMI firmado por el afiliado o su representante.

Formulario oficial de PAMI firmado por el afiliado o su representante. Nota de Solicitud: Una breve descripción donde se expone la situación de necesidad.

Paso a paso para realizar el trámite online

Desde enero de 2026, la plataforma Mi PAMI permite completar el proceso sin necesidad de salir de casa:

Ingreso: Entrá a la web oficial de PAMI o descargá la aplicación en tu celular.

Entrá a la web oficial de PAMI o descargá la aplicación en tu celular. Sección Trámites: Buscá la opción “Subsidio para auxiliar domiciliario”.

Buscá la opción “Subsidio para auxiliar domiciliario”. Carga de datos: Completá los formularios con la información del afiliado y del cuidador propuesto.

Completá los formularios con la información del afiliado y del cuidador propuesto. Adjuntar archivos: Subí las fotos o escaneos del informe médico y el DNI.

Subí las fotos o escaneos del informe médico y el DNI. Seguimiento: Una vez enviado, recibirás un número de expediente para consultar el estado del trámite desde la misma app.

Modalidad presencial: cómo sacar turno

Si preferís realizar la gestión en una agencia, debés solicitar un turno previo online. No se recomienda asistir sin turno, ya que las agencias priorizan la atención programada para evitar esperas prolongadas. Al momento de la cita, llevá toda la documentación original mencionada anteriormente.

Montos y pagos en 2026

Una vez aprobado el subsidio, el monto se deposita mensualmente en la misma cuenta bancaria donde el jubilado o pensionado percibe su haber. El valor del subsidio es variable y depende de la evaluación del equipo social sobre las horas de cuidado necesarias y el grado de dependencia.

Es importante destacar que, al ser un subsidio de apoyo, en muchos casos cubre una parte del costo total del profesional, por lo que el afiliado o su familia podrían tener que completar el resto del honorario acordado con el acompañante.