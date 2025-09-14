Accidente fatal en Coronel Vidal: un joven murió al chocar su moto contra la barrera del tren

Francisco Díaz

Un trágico accidente ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Coronel Vidal, cabecera del partido de Mar Chiquita, cuando un joven perdió la vida al impactar con su motocicleta contra la barrera del ferrocarril ubicada sobre la Ruta Provincial 55.

De acuerdo con las primeras informaciones, tres jóvenes se desplazaban en dos motos e intentaron cruzar el paso a nivel mientras la barrera aún permanecía baja. Minutos antes, una formación ferroviaria había atravesado el lugar y las señales de advertencia seguían activas.

En esa maniobra, una de las motos colisionó de lleno contra la barrera, provocando que uno de los ocupantes muriera en el acto. Otro joven resultó con heridas graves y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, mientras que el tercero se encuentra fuera de peligro.

El siniestro ocurrió en un horario habitual de paso de trenes, lo que explica que las barreras permanecieran bajas a pesar de que la formación ya había cruzado.

Autoridades locales y personal de seguridad vial trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y normalizar el tránsito, al tiempo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

