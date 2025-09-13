Accidente fatal en Brandsen: despiste y vuelco en Ruta 215 dejan un muerto y dos heridos

Francisco Díaz
accidente vrandsen

Un grave accidente conmocionó este sábado 13 de septiembre a la comunidad de Brandsen. Una Ford EcoSport, que se desplazaba en sentido La Plata–Brandsen por la Ruta 215, perdió el control por motivos que aún son materia de investigación y terminó volcando a la altura de esa jurisdicción.

En el lugar trabajaron equipos del SAME, que asistieron a tres jóvenes y los trasladaron de urgencia al Hospital Municipal Francisco Caram. A pesar de los esfuerzos médicos, horas después se confirmó el fallecimiento de Joaquín Daguerre (27), un reconocido preparador físico y director técnico de divisiones infantiles, muy querido en el ambiente futbolístico local y regional.

Respecto a los otros dos ocupantes, uno de ellos se encuentra fuera de peligro. El tercero, en estado delicado, fue estabilizado en el hospital municipal y derivado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas.

La noticia generó profundo dolor en Brandsen, especialmente en el entorno futbolero, que hoy despide a un referente muy apreciado por su compromiso y dedicación al deporte local.

