banner ad

Accidente en Ruta 5: un micro despistó y terminó en un canal de agua

Eric Olivera
Micro ruta 5

Un colectivo sufrió un despiste en la Ruta Nacional 5, en un tramo situado entre Carlos Casares y Pehuajó, provincia de Buenos Aires.

Espacio Publicitario

Segun contó el chofer del micro, el accidente se produjo a causa de una fuerte ráfaga de viento que desestabilizó al vehículo y lo hizo perder el control.

Accidente fatal en Ruta 2: Familiar de funcionario nacional murió en brutal choque en Castelli
Mirá también:

Accidente fatal en Ruta 2: Familiar de funcionario nacional murió en brutal choque en Castelli

El micro de la empresa Condor-Estrella, que transportaba a 50 pasajeros con destino a la localidad de América, terminó cayendo en un canal de agua ubicado al costado de la ruta.

Espacio Publicitario

Afortunadamente, no se registraron víctimas de gravedad entre los ocupantes, aunque el episodio generó gran preocupación por la magnitud del impacto y las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la región.

El hecho ocurrió en medio de un temporal que azotó la zona, con ráfagas intensas que complicaron la circulación en distintos puntos de la provincia.

Tragedia en Ruta 2: Un muerto y un herido grave tras tremendo choque entre camioneta y camión en Castelli
Mirá también:

Tragedia en Ruta 2: Un muerto y un herido grave tras tremendo choque entre camioneta y camión en Castelli
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuenta dni beneficios descuentos nuevos
Cuenta DNI descuentos en septiembre: Estos son los beneficios confirmados para el mes
Provincia
tormenta santa rosa
Santa Rosa y su tormenta: La historia y la leyenda
Nacionales Provincia
Castelli celebra sus 160 años forjando identidad y progreso
Castelli
fresco ne
Sábado inestable y cielo cubierto: ¿Cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?
Provincia
ACCIDENTE 168
Tragedia en Ruta 2: Un muerto y un herido grave tras tremendo choque entre camioneta y camión en Castelli
Castelli
ACCIDENTE 168
Accidente fatal en Ruta 2: Familiar de funcionario nacional murió en brutal choque en Castelli
Castelli Provincia
Tormenta de Santa Rosa: Buenos Aires se prepara para un fin de semana de mal tiempo
Se aproxima la tormenta de Santa Rosa: doble alerta en Provincia de Buenos Aires y lluvias intensas desde mañana
Provincia

Más leídas