Accidente en Ruta 5: un micro despistó y terminó en un canal de agua

Un colectivo sufrió un despiste en la Ruta Nacional 5, en un tramo situado entre Carlos Casares y Pehuajó, provincia de Buenos Aires.

Segun contó el chofer del micro, el accidente se produjo a causa de una fuerte ráfaga de viento que desestabilizó al vehículo y lo hizo perder el control.

El micro de la empresa Condor-Estrella, que transportaba a 50 pasajeros con destino a la localidad de América, terminó cayendo en un canal de agua ubicado al costado de la ruta.

Afortunadamente, no se registraron víctimas de gravedad entre los ocupantes, aunque el episodio generó gran preocupación por la magnitud del impacto y las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la región.

El hecho ocurrió en medio de un temporal que azotó la zona, con ráfagas intensas que complicaron la circulación en distintos puntos de la provincia.