Accidente en Ruta 2: Volcó un camión con acoplado cuando era remolcado cerca de Lezama

Francisco Díaz
vuelco camiones lezama

En los primeros minutos de este miércoles 4 de febrero se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 144, dentro de la jurisdicción del partido de Lezama.

Según informaron fuentes oficiales a INFOZONA, un chasis circulaba por la autovía remolcando un camión con acoplado cuando, por causas que aún se tratan de establecer, este último perdió estabilidad y volcó sobre la banquina de la ruta.

Afortunadamente, los conductores de ambos vehículos no sufrieron lesiones de gravedad. No obstante, fueron asistidos en el lugar en una primera instancia y posteriormente trasladados a la UPA Trauma de Lezama, donde quedaron en observación preventiva.

Hasta el sitio del siniestro acudieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lezama, en las unidades N° 5 y 10, a cargo del jefe del Cuerpo Activo, Carlos Firmapaz. También trabajaron ambulancias de los servicios de emergencias de Lezama y de la empresa AUBASA.

Asimismo, personal del Destacamento de Policía Vial Lezama desplegó un operativo de señalización y balizamiento para ordenar la circulación y prevenir nuevos accidentes en la zona.

Durante la mañana de este miércoles, los vehículos involucrados serán retirados mediante una grúa de gran porte perteneciente a la empresa AUBASA, por lo que se prevén demoras en el tránsito en ese sector de la autovía.

