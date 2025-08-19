Accidente en Ruta 2: En medio del temporal volcó un camión en Chascomús

Esta tarde, un camión protagonizó un siniestro vial en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 114, en jurisdicción del partido de Chascomús, en inmediaciones del Acceso Norte a la ciudad.

Por causas que aún se investigan, aunque se presume que estarían vinculadas a las malas condiciones climáticas de la jornada, el rodado despistó y terminó volcando sobre la banquina y la cuneta. El vehículo circulaba sin carga en el interior de su caja.

El conductor, único ocupante del camión, un hombre de 34 años, resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de la Policía Vial de Chascomús y personal de AUBASA, quienes realizaron las tareas de asistencia y control del tránsito.