Accidente en Ruta 11: Cinco galgos escaparon de una camioneta y causaron un triple choque

Un accidente de características poco frecuentes y alto riesgo se registró en el kilómetro 369 de la Ruta Provincial Nº 11, en el tramo que une Punta Médanos con Costa Esmeralda, jurisdicción del Partido de La Costa. El siniestro involucró al menos tres vehículos y dejó un saldo de cinco personas heridas, todas trasladadas a centros de salud de la zona.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se habría originado cuando cinco perros de raza galgo, que eran transportados en una camioneta, se escaparon y atravesaron la calzada informó FM La Marea.A

En la maniobra por esquivarlos, uno de los automovilistas perdió el control, lo que derivó en una colisión múltiple. Dos de los animales murieron en el acto tras ser embestidos, mientras que los otros tres lograron apartarse hacia la banquina.

En la zona se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, personal del destacamento Nº 1 de San Bernardo, guardia de Costa Esmeralda, bomberos de Pinamar, Policía Vial, C.P.R. La Costa, Aubasa, Protección Comunitaria, ambulancias municipales y de Aubasa, Defensa Civil y efectivos de diversas comisarías de la región, además de la Motorizada de Infantería y la Policía Científica.

Las autoridades investigan cómo se produjo la fuga de los animales y si existió negligencia por parte del propietario del vehículo en el que eran trasladados.