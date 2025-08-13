banner ad

Accidente en Ruta 11: Cinco galgos escaparon de una camioneta y causaron un triple choque

Francisco Díaz

Un accidente de características poco frecuentes y alto riesgo se registró en el kilómetro 369 de la Ruta Provincial Nº 11, en el tramo que une Punta Médanos con Costa Esmeralda, jurisdicción del Partido de La Costa. El siniestro involucró al menos tres vehículos y dejó un saldo de cinco personas heridas, todas trasladadas a centros de salud de la zona.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se habría originado cuando cinco perros de raza galgo, que eran transportados en una camioneta, se escaparon y atravesaron la calzada informó FM La Marea.A

Inauguran moderno Centro Odontológico en Santa Teresita y mejoran atención dental en La Costa
Mirá también:

Inauguran moderno Centro Odontológico en Santa Teresita y mejoran atención dental en La Costa

En la maniobra por esquivarlos, uno de los automovilistas perdió el control, lo que derivó en una colisión múltiple. Dos de los animales murieron en el acto tras ser embestidos, mientras que los otros tres lograron apartarse hacia la banquina.

En la zona se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, personal del destacamento Nº 1 de San Bernardo, guardia de Costa Esmeralda, bomberos de Pinamar, Policía Vial, C.P.R. La Costa, Aubasa, Protección Comunitaria, ambulancias municipales y de Aubasa, Defensa Civil y efectivos de diversas comisarías de la región, además de la Motorizada de Infantería y la Policía Científica.

Las autoridades investigan cómo se produjo la fuga de los animales y si existió negligencia por parte del propietario del vehículo en el que eran trasladados.

La Fiesta del Alfajor Costero reunió a 12.000 amantes del dulce en La Costa
Mirá también:

La Fiesta del Alfajor Costero reunió a 12.000 amantes del dulce en La Costa
ETIQUETAS
Compartir este artículo
quesos
Alerta por brote de listeria: cinco casos vinculados a quesos contaminados en el país
Nacionales Provincia
FENTANILO
Ya son casi 100 las muertes por fentanilo contaminado
Nacionales
INTA
El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso
Nacionales
GENTE EN EL PARQUE CORRIENDO
Último día de “mini primavera” antes de la llegada del frío extremo
Provincia
Orquesta escuela chascomus
La Orquesta-Escuela de Chascomús brilló en la televisión y recaudó una suma millonaria
Chascomús
julieta prandi
Este miércoles se conocerá el veredicto contra el exmarido de Julieta Prandi por abuso sexual
Provincia
queso
Alerta sanitaria por brote de listeriosis por queso contaminado: ¿Cuáles son los síntomas?
Nacionales

Más leídas