Accidente de hinchas chilenos en Junín: chocaron tras partido con Independiente

Un accidente de tránsito en Junín, Argentina, involucra a dos hinchas chilenos de fútbol. Los hombres, que regresaban a su país tras el partido entre la Universidad de Chile e Independiente, sufrieron un choque sin dejar heridos, lo que generó alerta entre las autoridades locales.

Detalles del Accidente en Junín

El siniestro ocurrió el sábado por la mañana, alrededor de las 9:00, en el cruce de la ruta nacional 7 y la ruta provincial 65. Según las primeras informaciones, el vehículo en el que viajaban los hinchas, una camioneta Suzuki Vitara, colisionó con una camioneta pick up Ford Maverick.

Afortunadamente, todos los ocupantes del otro vehículo —un argentino de 36 años acompañado de tres pasajeros— resultaron ilesos. Las autoridades viales señalaron que los hinchas “estaban perdidos y, por una imprudencia, fueron embestidos por el otro vehículo”, según informó el portal local La Verdad.

Identidad de los Involucrados

Los hinchas de la Universidad de Chile fueron identificados como Nicolás Esteban Riquelme Makuc, de 38 años, un ingeniero, y Bastian Ignacio Madariaga Muñiz, de 24 años, que pertenece a la Fuerza Aérea de Chile.

Ambos se encontraban en el país tras el fallido encuentro deportivo, donde se registraron incidentes previos que llevaron a su detención, aunque finalmente fueron liberados.