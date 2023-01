El abuelo de Lucio Dupuy dio detalles del caso que hasta el momento eran desconocidos

Intentando visibilizar el caso que ha quedado olvidado para muchos medios, el abuelo paterno de Lucio Dupuy hizo un fuerte descargo y contó los detalles más escalofriantes de la autopsia del menor que hasta el momento eran desconocidos.

Ramón Dupuy

A dos semanas de la sentencia final

El próximo 2 de febrero de 2023 se conocerá la sentencia que recibirán Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja. Las dos se encuentran acusadas de torturar, abusar y asesinar a golpes al niño de 5 años.

Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja.

En las últimas horas, el abuelo de Lucio Dupuy contó que, a pesar de la repercusión que tuvo el caso, nunca "Ningún colectivo, ni organismos de derechos humanos, ni el Estado se comunicó ni se solidarizó con nuestra familia".

" El Estado no se quiere meter con el colectivo verde porque no les conviene ", aseguró.

Fuerte acusación contra la Jueza

Además, apuntó contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester por la custodia del menor: "Es inoperante y no tiene sentido común. Sin mirar el expediente le chantó la firma y le revocó la tenencia que tenía mi hijo y se lo devolvió a la progenitora. Con la firma esa en el expediente, sentenció la muerte de Lucio", dijo.

Jueza Ana Clara Pérez Ballester

Y agregó "Sabíamos y la jueza sabía que la mamá consumía droga y también vendía. La vida que llevaba era mala. Drogándose en las plazas de Santa Rosa, también hacía fiestas clandestinas en plena pandemia. Aún teniendo conocimiento de que no eran personas aptas para cuidar a un menor, le dio la tenencia de Lucito a la madre. Y fue el desenlace fatal para él. La jueza es inepta, inoperante, no apta para el cargo".

"A pesar de todas las pruebas que nosotros le presentamos a la justicia, donde teníamos fotos de ellas haciendo orgías estando Luisito presente, vendiendo droga, haciendo fiestas clandestinas en plena pandemia, chats que ella le mandaba a mi hijo insultandolo, aún así la jueza Ana Clara Pérez Ballester se lo entregó a la progenitora. A nosotros nos dijo: 'la madre es la madre y no va estar mejor que con la madre'. Al año y tres meses me lo traen muerto" , concluyó.

Lucio Dupuy con su padre

"Acá el Estado hizo la vista a un costado. La sociedad, lamentablemente, también. Nadie denunció el caso de Lucio. A pesar de todas las veces que ingresó al hospital por lesiones, en la escuela tampoco se dieron cuenta", afirmó Ramón Dupuy.

Ramón Dupuy pidiendo Justicia por su nieto

Lucio Dupuy vivió un calvario antes de morir

El hombre también describió cómo fueron las últimas horas de su nieto: "En la autopsia presentaba un montón de cosas que todavía no se han dado a conocer. Pero Lucio muere por la semejante paliza que le pegaron, estropeándole todo el cuerpo. El suceso final fue que una de ellas estuvo parada sobre la espaldita de él hasta que le estallaron los pulmoncitos".

"Le cortaron sus genitales, le quebraron su cadera, le quebraron siete costillas, le quebraron la clavícula. Es horrendo lo que le hicieron a Lucio. Para mí ellas (las asesinas de Lucio) están muertas, no existen y por más cadena perpetua que les den, a mí a Lucito no me lo devuelve nadie", concluyó.