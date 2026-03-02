Abrió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026: nuevos topes de ingresos y calendario oficial

El Ministerio de Capital Humano oficializó el nuevo reglamento para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano 2026, un programa diseñado para respaldar económicamente a los estudiantes universitarios de todo el país. A través de la Resolución 114/2026, el Gobierno Nacional definió las reglas de juego para este ciclo lectivo, habilitando desde hoy, lunes 2 de marzo, la etapa de renovaciones. Este incentivo busca fomentar la permanencia en carreras vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico, siendo un recurso vital para miles de jóvenes, especialmente en el amplio conurbano y el interior de la Provincia de Buenos Aires.

A diferencia de otros años, la actual normativa eleva el techo de ingresos permitidos, estipulando que el grupo familiar del solicitante no debe superar los seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), lo que a valores de febrero de 2026 equivale a un tope de $2.114.400 mensuales. Esta actualización amplía significativamente el universo de posibles beneficiarios, permitiendo que más alumnos de universidades públicas bonaerenses puedan solventar apuntes, viáticos y gastos diarios sin abandonar sus estudios académicos.

Fechas oficiales para anotarse según tu situación académica

Para organizar el volumen de solicitudes, el cronograma de inscripción 2026 se divide en dos grandes etapas bien diferenciadas. Es fundamental que los estudiantes respeten estos plazos, ya que no se admitirán postulaciones fuera del período establecido por la plataforma oficial del programa. El trámite se realiza de forma 100% online, ingresando con el perfil digital de Mi Argentina.

Renovantes (ya cobran la beca): El sistema se encuentra habilitado desde el 2 de marzo hasta el 20 de marzo de 2026 inclusive.

Nuevos inscriptos (postulantes por primera vez): Podrán cargar sus datos y documentación desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril de 2026.

Requisitos socioeconómicos y de edad para acceder al pago mensual

Más allá de la fecha de inscripción, la adjudicación del beneficio está sujeta a un estricto filtro de condiciones demográficas y económicas. El objetivo prioritario de las Becas Manuel Belgrano es garantizar la inclusión educativa de los sectores más vulnerables, por lo que se cruzarán los datos declarados con los registros de ANSES para verificar su veracidad. En este sentido, solo se admitirán postulantes de nacionalidad argentina, ya sean nativos o naturalizados, que cuenten con su DNI actualizado.

En cuanto a los límites de edad, la normativa establece que los ingresantes a la universidad deben tener entre 17 y 30 años. Para aquellos que ya se encuentran cursando como estudiantes avanzados, el margen se extiende hasta los 35 años de edad inclusive. Un detalle no menor es que quedan totalmente exceptuados de este límite etario las personas que acrediten algún tipo de discapacidad y quienes tengan hijos menores de edad a cargo en hogares monoparentales.

Qué disciplinas universitarias participan en la Provincia de Buenos Aires

El programa no cubre cualquier carrera, sino que está focalizado exclusivamente en áreas estratégicas para el crecimiento económico y productivo de la Argentina. Dentro del extenso territorio de la Provincia de Buenos Aires, instituciones como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), entre otras, dictan decenas de licenciaturas, ingenierías y tecnicaturas amparadas por este beneficio. Las disciplinas elegibles se agrupan en sectores muy concretos, buscando fomentar perfiles técnicos y científicos de alta demanda laboral.

Alimentos y Agroindustria: Licenciaturas en tecnología de los alimentos, agronomía y biotecnología.

Energía, Gas y Petróleo: Ingenierías orientadas a energías convencionales y alternativas.

Computación e Informática: Ciencias de la computación, programación, ciberseguridad y sistemas.

Medio Ambiente y Minería: Gestión ambiental, geociencias y desarrollo sustentable.

Logística e Infraestructura: Transporte, accidentología vial y planificación urbana.

Ciencias Básicas y Educación: Profesorados en matemática, física, química y biología.

Esquema de pagos y montos previstos para este año

En materia económica, el estipendio se abona a través de una cuenta bancaria gestionada por la ANSES a nombre del estudiante. La beca tiene una duración estándar de 12 meses consecutivos, aunque puede verse reducida a 6 meses si la vacante se asigna a mitad de año a partir de la lista de espera. El dinero se deposita mediante transferencia electrónica directa, garantizando que los fondos lleguen al becario sin intermediarios.

El valor de la cuota está atado por reglamento a la remuneración bruta de una ayudantía de segunda simple, lo que permite que el incentivo no quede tan rezagado frente a la inflación. Si bien el Ministerio de Capital Humano aún no publicó la cifra final ajustada para 2026, es importante recordar que a fines del año pasado el monto base superaba los $81.685 mensuales, por lo que se espera una actualización inminente vinculada a los recientes acuerdos paritarios docentes universitarios.

Exigencias de aprobación de materias para mantener el beneficio

La continuidad dentro del programa exige un fuerte compromiso académico conocido como “Doble Certificación”. No basta con anotarse y cobrar; el Estado Nacional audita el rendimiento semestral para asegurar que los fondos públicos se destinen a estudiantes regulares que realmente avanzan en sus respectivos planes de estudio. Las exigencias son diferentes dependiendo de si el alumno recién inicia su recorrido universitario o si ya cuenta con trayectoria previa en la facultad.

A continuación, se detalla una tabla comparativa oficial con los requisitos académicos mínimos que se exigen durante este ciclo 2026 para no perder la titularidad del pago mensual. Es fundamental que todas las materias declaradas figuren como aprobadas (por promoción o final) en los registros de la unidad académica correspondiente.