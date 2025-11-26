​¿A qué hora sale Stranger Things 5 en Argentina? Cronograma oficial y fechas de estreno

La espera terminó para los fanáticos de Hawkins. Netflix rompe su tradición de estrenos matutinos y confirma un horario especial nocturno para el final de la saga.

Si te estás preguntando a qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina, preparate para trasnochar. A diferencia de temporadas anteriores que llegaban a la madrugada, el desenlace de la serie se estrenará en horario central.

Hora confirmada para Argentina: 22:00 hs

Los nuevos episodios de Stranger Things 5 estarán disponibles en Netflix Argentina a partir de las 22:00 horas (10 PM).

Este cambio responde a una estrategia global de Netflix: el estreno será simultáneo a las 17:00 hs (hora del Pacífico), lo que coloca el lanzamiento en el prime time de la noche argentina.

Calendario completo: Fechas de estreno por volúmenes

Para este final épico, Netflix ha dividido la temporada en tres partes estratégicas que coinciden con las fiestas de fin de año. Agendá estas fechas para no comerte ningún spoiler:

📅 Volumen 1: El comienzo del fin

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025.

Miércoles 26 de noviembre de 2025. Hora: 22:00 hs (Arg).

22:00 hs (Arg). Contenido: Episodios 1 al 4.

Episodios 1 al 4. Ideal para: Verlos esa misma noche o maratonear el fin de semana largo.

📅 Volumen 2: Especial de Navidad

Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025.

Jueves 25 de diciembre de 2025. Hora: 22:00 hs (Arg).

22:00 hs (Arg). Contenido: Episodios 5, 6 y 7.

Episodios 5, 6 y 7. El plan: Perfecto para cerrar el día de Navidad después del vitel toné y el brindis.

📅 Gran Final: El último episodio

Fecha: Miércoles 31 de diciembre de 2025.

Miércoles 31 de diciembre de 2025. Hora: 22:00 hs (Arg).

22:00 hs (Arg). Contenido: Episodio 8 (Final de la serie).

Episodio 8 (Final de la serie). Dato clave: Es una película en sí misma. Netflix busca que recibamos el 2026 habiendo visto el desenlace de la batalla contra Vecna.

Guía de episodios: ¿Cuánto dura cada capítulo?

Para que calcules tus tiempos (y la cantidad de pochoclos), esta es la duración confirmada de los primeros capítulos que llegan este miércoles:

Episodio 1: “The Crawl” (El Rastreo) – 68 minutos.

“The Crawl” (El Rastreo) – 68 minutos. Episodio 2: “The Vanishing Of…” (La desaparición de…) – 54 minutos.

“The Vanishing Of…” (La desaparición de…) – 54 minutos. Episodio 3: “The Turnbow Trap” – 66 minutos.

“The Turnbow Trap” – 66 minutos. Episodio 4: “Sorcerer” (Hechicero) – 83 minutos.

Atención: El volumen 1 suma casi 4 horas y media de contenido. Si arrancás puntual a las 22:00, terminarías cerca de las 02:30 AM del jueves.

¿Por qué cambiaron el horario de estreno?

Históricamente, Netflix estrenaba sus series a las 00:00 hora del Pacífico (05:00 AM de Argentina), lo que obligaba a los fans más fieles a madrugar o faltar al trabajo/escuela.

Para el evento televisivo más grande de la década, la plataforma optó por un estreno estilo “evento en vivo”. Al lanzarlo a las 17:00 de Los Ángeles (22:00 de Argentina), buscan que la conversación en redes sociales explote en tiempo real durante la noche, maximizando el impacto mundial.