A dos años del asesinato que impactó a General Belgrano, comienza el camino al juicio

Hace exactamente dos años, la comunidad de General Belgrano quedaba profundamente conmocionada por el asesinato de un hombre que había concurrido a una vivienda para realizar un trabajo técnico. El hecho, ocurrido el 17 de febrero de 2024, generó un fuerte impacto social en la citada localidad bonaerense y ahora tendrá su instancia clave en la Justicia.

La víctima fue Oscar Ezequiel Ochoa, de 39 años, oficial inspector de la Policía Bonaerense que prestaba servicio en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. En sus horas libres, Ochoa realizaba reparaciones de electrodomésticos para complementar sus ingresos.

Ese día había acudido al domicilio de Ernesto Gabriel Bramajo, quien entonces tenía 81 años, luego de que este lo convocara porque un lavarropas que le había vendido no funcionaba correctamente. Según la investigación judicial, en el interior de la vivienda se produjo una discusión y el técnico se retiró del lugar sin concretar el arreglo, acompañado por otras dos personas.

Sin embargo, minutos después, cuando Ochoa circulaba en una camioneta Isuzu por calle 32, entre Rodolfo Walsh y calle 21, fue interceptado por Bramajo, quien conducía un Renault 9. De acuerdo a la causa, el hombre descendió de su vehículo, extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos a corta distancia contra la víctima.

Uno de los proyectiles impactó en la región parotídea izquierda y el otro en el ojo izquierdo. Las pericias determinaron que Ochoa falleció en el acto a raíz de un paro cardiorrespiratorio traumático por lesión del tronco encefálico producido por proyectil de arma de fuego.

Tras el ataque, el acusado intentó huir por la Ruta Provincial 41, pero fue detenido minutos más tarde por personal policial.

El juicio oral se realizará el próximo 24 de febrero en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de la ciudad de Dolores, donde se analizarán las pruebas y se determinará la responsabilidad penal del imputado, hoy de 83 años, por el homicidio que marcó a General Belgrano.