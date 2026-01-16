A diez años de la detención de Milagro Sala, reclaman por su libertad

Francisco Díaz

Al cumplirse diez años de la detención de Milagro Sala, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos convocaron en la ciudad de La Plata a una caravana y una serie de actividades para reclamar por su libertad y visibilizar su situación judicial.

Las acciones se desarrollan en una semana clave, ya que la dirigente social queda legalmente habilitada para solicitar la libertad condicional, en el marco de las condenas que cumple. El reclamo se inscribe en el aniversario de su arresto, ocurrido el 16 de enero de 2016, un hecho que continúa generando fuertes debates en el ámbito político y judicial.

Milagro Sala, referente de la organización Tupac Amaru, cumple actualmente prisión domiciliaria en la capital bonaerense, aunque actualmente se encuentra internada en el Hospital San Roque de Gonnet, donde recibe atención médica.

Desde los espacios convocantes sostienen que su detención constituye una vulneración a los derechos humanos y reiteran el pedido de su liberación, al tiempo que denuncian una persecución judicial en su contra.

