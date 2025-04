Piden trasladar el feriado del 12 de Octubre para potenciar el turismo

En medio de una fuerte caída de la actividad por la recesión económica, el diputado bonaerense de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, volvió a la carga con una propuesta para defender el turismo en la provincia de Buenos Aires. El legislador marplatense impulsa un proyecto que solicita trasladar el feriado del 12 de octubre al lunes siguiente, con el objetivo de generar un nuevo fin de semana largo que potencie la actividad económica en la Costa Atlántica.

La iniciativa fue anunciada luego de una reunión que Pulti mantuvo con el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. “El intendente nos propuso pedir junto a los demás intendentes de las ciudades turísticas el traslado del feriado. Es importante para Villa Gesell y toda la Costa Atlántica. Lo impulsamos en la Legislatura”, expresó el diputado en sus redes sociales.

El proyecto presentado ante la Legislatura bonaerense pide al Gobierno nacional que, en línea con la Ley 27.399, disponga un feriado con fines turísticos para el mes de octubre. Según sus impulsores, se trata de una medida para defender los puestos de trabajo, promover el turismo interno y sostener los emprendimientos locales que hoy atraviesan un momento crítico por la crisis económica.

En los fundamentos, Pulti cuestionó con dureza las políticas del presidente Javier Milei, a las que calificó como parte de “una economía de especulación financiera” que mantiene un “retraso cambiario” que favorece el turismo al exterior y perjudica a los destinos locales. “Los fines de semana largos siempre generan actividad. Pero el del 12 de octubre es superlativo porque ahí se empieza a perfilar la nueva temporada”, remarcó el diputado.

Además, Pulti alertó que, sin este feriado puente, el sector turístico de la provincia quedaría más de 90 días sin fechas que fomenten el turismo interno, lo cual agrava la situación de muchas economías regionales. Recordó que la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 declara a la actividad como una política de Estado estratégica y esencial para el desarrollo del país.

También advirtió sobre los efectos negativos de no declarar el 12 de octubre como feriado nacional, ya que podría terminar siendo un día no laborable. “La diferencia es clara: los feriados nacionales se abonan con un adicional equivalente, mientras que en los días no laborables todo depende de la voluntad del empleador, y el salario es el habitual”, explicó.

Finalmente, Pulti insistió en que “la recuperación del sector turístico necesita medidas concretas y sostenidas”, y que el traslado del feriado “puede ser una herramienta para dinamizar economías regionales que hoy están paralizadas”.