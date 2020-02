La liberación esta tarde de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, dos de los ochos rugbiers acusados por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa ha causado un profundo malestar entre la comunidad de Zárate, ciudad de donde son oriundos todos ellos.

En ese sentido en un sitio denominado "Zárate Inseguro oficial" una vecina de dicha ciudad publicó una fotografía de los dos jóvenes liberados y comentó lo siguiente





"Partícipes de un pacto de silencio perverso, encubriendo datos importantes para esclarecer un asesinato, usando contactos y amistades de sus familias, hoy estos dos cómplices están libres.

Sin mencionar cómo involucraron a un chico de bien sólo por maldad. Imaginen por un momento tener que abrazar a su hijo/a en un cajón, todo desfigurado, mientras los culpables caminan tranquilos por la calle. Es mi deseo que no puedan circular con impunidad y que aunque sea deban vivir escondidos de la sociedad. Nuestra ciudad no debería ser la cueva de estas basuras."

Tal comentario generó numerosas adhesiones de otros vecinos zarateños que repudian el cruel asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido el 18 de enero en Villa Gesell a la par de lamentar lo ocurrido y sentir vergüenza que jóvenes de su localidad hayan actuado de la manera criminal que lo hicieron.

"Hay indignación entre la gente. No todos los que vivimos acá somos como estos criminales. La fiscal dijo que no estaban en los videos y no tenía pruebas para vincularlos al crimen, pero estos sabían lo que habían hecho los otros y sin embargo se quedaron con ellos en la casa, aún cuando habían culpado a un pibe inocente también de Zárate y nunca hablaron, no dijeron nada, o sea, con ese pacto de silencio estaban defendiendo a los otros y por eso son tan responsables unos como otros" afirmó un comerciante que se mostró muy indignado.

"Esto no va a quedar así nomás acá. La gente está muy mal. Ver a los padres de Fernando por televisión me parte el alma y saber que los asesinos de su único hijo son de Zárate me indigna muchisimo" señaló Daniel, un profesional que se desempeña en una de las importantes empresas que están radicadas en el distrito..

Precisamente en virtud del malestar que la liberación de Milanesi y Guarino ha generado en la sociedad zarateña la Municipalidad a cargo del vecinalista Osvaldo Cáffaro debió suspender el Festival Provincial del Tango previsto para el 22, 23 y 24 del corriente mes.

Recordamos que la madre de Máximo Pablo Thomsen, la arquitecta Rosalía Zárate era la Secretaria de Obras Públicas del Municipio, debiendo renunciar a su cargo luego que la situación procesal de su hijo se complicara y quedara imputado como "coautor" del crimen que conmueve al país.

"En Zárate no estamos para festivales, no hay nada para festejar y mucho para repudiar" señalan los vecinos a través de las redes sociales.

La indignación de la comunidad no pasa desapercibida y cada día aparece una revelación sobre situaciones de violencia en ese municipio y relatos de golpes en manada por el mismo grupo que acabó con la vida de Fernando en Villa Gesell.

Esta situación podría abrir un debate público que por ahora fue silenciado dado que los concejales Walter Unrein y Marcelo Matzkin (Juntos por el Cambio) solicitaron el tratamiento de un proyecto para respaldar al remero Pablo Ventura (falsamente acusado por los detenidos) y presentaron una iniciativa adicional para repudiar el asesinato de Fernando Báez Sosa y solidarizarse con la familia de la víctima.

El pedido de los concejales implica, por un lado, definir un posicionamiento del cuerpo de representantes, que "en nombre de todo el pueblo zarateño, se solidariza y abraza a su ciudadano Pablo Ventura por el padecimiento injusto que padeció en el marco del asesinato de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Villa Gesell".

Y, por otro lado, promueve una declaración de "profunda consternación sobre el crimen de Fernando Báez Sosa, que se está investigando en el Juzgado de Garantías N°8 del partido de Villa Gesell, siendo 10 zarateños los imputados sobre el caso".

Ahora los vecinos evalúan efectuar una nueva marcha en la plaza principal de Zárate pidiendo justicia por Fernando y en repudio a la liberación de dos de los diez rugbiers, estimándose que la misma podría efectuarse el martes 18 venidero al cumplirse el primer mes del atroz crimen.-