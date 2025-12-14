YPF Digital suma el pago de servicios y recargas en su app con una nueva alianza tecnológica

Denisse Helman
App YPF

YPF Digital incorporó una nueva funcionalidad en App YPF que permite pagar más de 6.000 servicios y realizar recargas de manera simple, rápida y segura. Esta mejora apunta a integrar pagos recurrentes dentro de una aplicación que ya utilizan más de 3 millones de personas en todo el país.

La novedad se suma a la estrategia de evolución digital de la compañía, que busca centralizar distintas operaciones cotidianas en un solo entorno digital.

La alianza entre YPF Digital y Tapi

El desarrollo fue realizado en conjunto con Tapi, una red de pagos líder en Latinoamérica que opera en Argentina, México, Chile, Colombia y Perú. Su infraestructura tecnológica permite procesar pagos de servicios recurrentes de forma ágil y confiable.

Desde la empresa destacaron que esta asociación refuerza el liderazgo digital de App YPF y acelera la incorporación de soluciones financieras dentro de la plataforma.

Qué servicios se pueden pagar desde App YPF

Con esta actualización, los usuarios podrán abonar una amplia variedad de servicios y realizar recargas directamente desde la app.

  • Luz.
  • Gas.
  • Agua.
  • Telefonía fija y móvil.
  • Internet y TV.
  • Recargas de celulares y otros servicios digitales.

La propuesta busca simplificar la gestión de pagos mensuales y evitar el uso de múltiples aplicaciones o plataformas.

Cómo impacta esta mejora en los usuarios

La posibilidad de pagar servicios desde App YPF ofrece ventajas prácticas para quienes ya utilizan la aplicación de forma habitual.

  • Centralización de pagos en una sola app.
  • Mayor rapidez en la gestión de servicios.
  • Menos pasos y plataformas para operar.
  • Experiencia pensada para el uso cotidiano desde el celular.

Con esta incorporación, YPF Digital continúa ampliando el alcance de su ecosistema digital y suma una función clave en un contexto donde los pagos electrónicos ganan cada vez más protagonismo en la vida diaria de los argentinos.

