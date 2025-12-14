YPF Digital suma el pago de servicios y recargas en su app con una nueva alianza tecnológica

YPF Digital incorporó una nueva funcionalidad en App YPF que permite pagar más de 6.000 servicios y realizar recargas de manera simple, rápida y segura. Esta mejora apunta a integrar pagos recurrentes dentro de una aplicación que ya utilizan más de 3 millones de personas en todo el país.

La novedad se suma a la estrategia de evolución digital de la compañía, que busca centralizar distintas operaciones cotidianas en un solo entorno digital.

La alianza entre YPF Digital y Tapi

El desarrollo fue realizado en conjunto con Tapi, una red de pagos líder en Latinoamérica que opera en Argentina, México, Chile, Colombia y Perú. Su infraestructura tecnológica permite procesar pagos de servicios recurrentes de forma ágil y confiable.

Desde la empresa destacaron que esta asociación refuerza el liderazgo digital de App YPF y acelera la incorporación de soluciones financieras dentro de la plataforma.

Qué servicios se pueden pagar desde App YPF

Con esta actualización, los usuarios podrán abonar una amplia variedad de servicios y realizar recargas directamente desde la app.

Luz.

Gas.

Agua.

Telefonía fija y móvil.

Internet y TV.

Recargas de celulares y otros servicios digitales.

La propuesta busca simplificar la gestión de pagos mensuales y evitar el uso de múltiples aplicaciones o plataformas.

Cómo impacta esta mejora en los usuarios

La posibilidad de pagar servicios desde App YPF ofrece ventajas prácticas para quienes ya utilizan la aplicación de forma habitual.

Centralización de pagos en una sola app.

Mayor rapidez en la gestión de servicios.

Menos pasos y plataformas para operar.

Experiencia pensada para el uso cotidiano desde el celular.

Con esta incorporación, YPF Digital continúa ampliando el alcance de su ecosistema digital y suma una función clave en un contexto donde los pagos electrónicos ganan cada vez más protagonismo en la vida diaria de los argentinos.