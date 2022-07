YPF aumentó el precio de la nafta en algunas ciudades ¿Dónde?

En el día de ayer, la petrolera estatal YPF aumento un 3,5% el precio de las naftas en las estaciones de servicio de Luján de Cuyo (Mendoza) y Mar del Plata (Buenos Aires).

Desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA), se expresaron a través de un comunicado de prensa, donde informaron que dicha suba se aplicaba solo en las naftas, mientras que el gasoil quedaría con los mismos valores actuales.

Por su parte, el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mar del Plata, Patricio Delfino, explicó que YPF no será la única que aumente el precio de la nafta. “YPF está automatizada. El resto de las marcas que no tienen esa tecnología en los surtidores fueron subiendo la semana pasada y todos los combustibles, no solo las naftas”, explicó Delfino.

¿Cuál fue el motivo del aumento?

Uno de los motivos de estos aumentos, se debe a la crecida que tuvo el etanol. Desde AMENA explicaron que: “Debido a un aumento del etanol de la semana pasada, se produjo involuntariamente una modificación de precios en un número muy reducido de Estaciones de Servicio, el que inmediatamente fue adecuado por la petrolera”.

De todos modos, el actual precio de las naftas en las localidades de Mar del Plata, Luján de Cuyo, Chacras de Coria, Potrerillos, Uspallata y San Rafael quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: de $123 a $127,50.