Yao Cabrera desafió al Chino Maidana a una pelea de boxeo

Anoche se llevó a cabo la pelea del famoso youtuber Logan Paul y el boxeador Floyd Mayweather en el Hard Rock Stadium de Miami. El influencer tiene una gran diferencia física ante el boxeador imposible de comparar, por lo que el encuentro se trató más de un show que una pelea de boxeo real

En la competencia ninguno de los dos noqueó al otro y el evento terminó en un empate, y cada uno se llevó una millonaria suma en dólares por publicidad.

A raíz de esta “pelea”, el youtuber e influencer Yao Cabrera decidió invitar a una pelea al boxeador argentino Marcos “Chino” Maidana

Como es de su costumbre, el polémico youtuber le agregó una cuota de agresividad a la cuestión: “Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Cuando la veo, a puros abrazos”, dijo Yao Cabrera.

“Chicos, ¿quieren ver una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy con él acá en la Argentina, cara a cara. Si me gana, me voy de la Argentina para siempre. Eh, Chino Maidana, ¡te la bancás o no?”, apuntó el joven, quien sería el nuevo novio de More Rial.

Si le dan RT Y FAV a este tweet reto al CHINO MAIDANA a un combate de boxeo 😎😎 si me gana me voy para siempre de ARGENTINA — YAO (@yaoecabrera) June 7, 2021

“Ahí, cara a cara. Yao Cabrera vs Chino Maidana. Porque claro, vamos a hacer una pelea en serio. Yo, por lo menos, no lo abrazo, le hago ‘pum, pum, pum’. Vayan a Twitter y tuiteen, una pelea en serio”, agregó Yao, y aclaró que si Maidana no acepta estaría dispuesto a pelear contra Roña Castro o con Maravilla Martínez.