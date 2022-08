Yanina Latorre destrozó a Alberto Fernández: “Nos hunde y nos afana”

Yanina Latorre ganó muchísima popularidad como la panelista más picante de Ángel de Brito en “LAM”, donde no perdona a ningún famoso y se animó a meterse, incluso, con intocables como Jorge Rial, Adrián Suar y Luis Ventura.

Lo curioso es que, además de su activa agenda laboral televisiva, la mediática tiene tiempo para generar polémica en sus redes sociales al opinar sobre lo que ocurre en el país. En este caso, todo comenzó porque la excompañera de Baby Etchecopar en radio 10 compartió fotos de sus vacaciones en Miami.

Al ver las imágenes, una de sus seguidoras le escribió: “Te banco absolutamente, pero no sé si en momentos como éste, la ostentación, te hace un favor. Todo está muy revuelto y la gente muy enojada, agresiva y violenta. Obvio, es tu vida, y lo tuyo te lo ganaste”.

Yanina Latorre contra el gobierno

Ni lenta ni perezosa, Yanina le contestó: “¿Vos hablas en serio? Yo soy una persona que trabaja y no le debo nada a nadie. Tu cuentito es para los políticos. Me da vergüenza leerte”. Pero, no contenta con esto, Latorre se metió rápidamente en otra polémica porque decidió compartir un tuit del analista económico Manuel Adorni.

Yanina Latorre no se guardó nada.

El hombre escribió: “Medio país hundido en la pobreza, 4 millones de indigentes, la inflación cerca de los 3 dígitos anuales, el dólar totalmente descontrolado y la economía paralizada. Mientras tanto la portavoz de la Nación participa en concursos para ganarse un consolador. Absolutamente acabados. Fin”.

Yanina compartió el texto y apuntó contra el presidente y sus funcionarios: “Esta gente no solo nos hunde y nos afana. ¡Se nos cagan de risa!”.

Filo, contrafilo y punta

Un cibernauta le saltó al cuello: “¿En qué país vivías vos entre el 2015 y 2019? Porque seguro que acá, no”. Latorre le respondió con ironía: “Jajajaja. ¿Es lo único que tienen para contestar para justificar este desastre? ¡Abran los ojos!”.

Yanina Latorre no se guardó absolutamente nada.

Luego, la mujer agregó: “Es hermoso despertar con Twitter y ver todo esto, ¿no? Esta manga de inútiles nos destrozó el país”. Una fan le respondió: “Cuando un rico habla que la pasa mal, ¿qué queda para los que no llegamos a fin de mes y no sabemos qué hacer? Trabajo yo, trabaja mi marido, y no alcanza”. Latorre no se quedó callada: “¡Yo no dije que la paso mal! Te falto comprensión de texto. ¿Vos decís que los ricos no pueden quejarse por esta situación?”.