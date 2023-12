Yanina Latorre apuntó contra Úrsula Vargues por la pauta oficial: “Ésta entraba a la Casa Rosada”

Yanina Latorre apuntó contra Úrsula Vargues, ex modelo y conductora radial cercana al kirchnerismo, que decidió pedirle dinero a sus oyentes al enterarse que Javier Milei decidió cancelar la pauta oficial a los medios.

“Por mí que se pudran todas las que tenían pauta oficial y que dejen de laburar, porque esa gente para mí laburaba de chorear, porque no puede ser, medios sostenidos e inventados, que es lo que acabo de contar de Úrsula Vargues“, arrancó la mediática.

Y agregó: “A ver quién la llama para darle un programa de aire. Porque con ese criterio nos agrupamos, nos ponemos a llorar en Twitter y le pedimos guita a la gente. Es más digno laburar”.

Yanina no tuvo piedad con Vargues: “Que se plantee por qué no la contrata nunca el sector privado, porque ésta era la que entraba a la Casa Rosada con Alberto en pandemia, como Tamara Pettinato, que no sé qué iban a hacer”.

La panelista fue durísima: “A Vargues, a esas radios, ¿en qué contexto le dan pauta oficial? Me tomé el trabajo de meterme en su canal: ¡Tiene 35 vistas, el que más vistas tiene es 400! ¿Por qué le dan pautas oficiales a estos? Es una forma de robar”.

Latorre cerró su monólogo diciendo: “La pauta oficial que le podes dar a C5N la entiendo, porque tiene rating. Te puede gustar o no. Pero la pauta oficial a Úrsula, explicámelo. ¿Para qué es, quién se la da?”.

A continuación, mirá el video.

La respuesta de Úrsula Vargues

La ex modelo usó su cuenta de Twitter para responder: “Vergüenza me daría a mí seguir casada con un tipo que le gusta que le rompan el… y vos no estás en el menú”.

Y, en otro tuit, agregó: “La mina se queda con un marido que no le gusta… con ella. Y cree que es lo más”.