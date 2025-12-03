Ya rige el nuevo horario para la venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

Eric Olivera
Ya rige el nuevo horario para la venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

Desde este mes de diciembre, la Provincia de Buenos Aires implementa un nuevo horario para la venta de bebidas alcohólicas, con el fin de adecuarse a la temporada de verano. Este cambio busca fomentar la actividad comercial en un período clave para el turismo y la recreación.

Nuevas restricciones en la venta de alcohol

La normativa establece que, durante el mes de diciembre y hasta final de abril, la prohibición de venta de alcohol se aplicará de 23 a 10 horas. Anteriormente, la restricción podía comenzar a partir de las 21 horas, limitando aún más la franja de expendio.

Este ajuste horaria responde a lo estipulado en el Artículo 1 de la ley provincial 15.109, que detalla las fechas de cambios en la regulación. Según el texto legal, “se dispón que la prohibición de venta, expendio o suministro minorista a cualquier título, y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas, para ser consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta, regirá de 23 horas a 10 horas, entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año”.

Beneficios para turistas en la temporada

Además de las modificaciones horarias, el Banco Provincia ha lanzado un programa especial a través de su aplicación Cuenta DNI. Durante los meses de diciembre a febrero, se ofrecerán cuotas sin interés para servicios de hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento. También se habilitarán préstamos personales orientados a facilitar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.

Más leídas