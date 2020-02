Tal como adelantó esta mañana INFOZONA, la fiscal Verónica Zambrni pidió este lunes la liberación de dos de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de Villa Gesell, y la prisión preventiva para otros ocho.

La fiscal a cargo del caso consideró que debían ser liberados Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19, quienes no fueron ubicados en el grupo agresor, indicaron fuentes judiciales.





En tanto, se pidió la prisión preventiva para Luciano Pertossi, de 18 años; Ayrton Viollaz, de 20; Blas Cinalli, de 18; Máximo Thomsen, de 20; Enzo Comelli, de 19; Ciro Pertossi, de 19, y Lucas Pertossi, de 20.

De tal modo, pasado el mediodía se constituyó en la Unidad Penal 6 de Dolores el abogado de los detenidos, Dr. Hugo Tomei y aproximadamente a las 15,20 horas el letrado salió del mismo acompañado de Milanesi y Guarino, quienes no pronunciaron palabra alguna y junto con Tomei se dirigieron a su vehículo ubicado a una cuadra del penal y partieron raudamente del lugar sin formular ningún tipo de declaración.

Esta mañana el Fiscal General de Dolores, Diego Escoda señaló en rueda de prensa que "Milanesi y Guarino no fueron reconocidos ni por los testigos ni por las cámaras en la escena del crimen. Si bien tenían algunas lesiones no se pudo al momento vincular que esas lesiones hayan sido producidas en virtud de este hecho y por lo tanto no existen elementos suficientes para mantener la detención"

Se estimaba que los padres de ambos jóvenes los aguardaban en un reconocido parador de la ruta 2 donde se reencontrarían para continuar de manera conjunta el viaje hacia Zárate.