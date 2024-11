Ya es oficial: El gobierno le cambia el nombre al gasoducto “Néstor Kirchner”

En un nuevo acto que generó tensiones con el kirchnerismo, el gobierno de Javier Milei oficializó el cambio de nombre del “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, que ahora pasará a denominarse “Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno”.

La medida se publicó en el Boletín Oficial mediante la Resolución 326/2024 de la Secretaría de Energía, y forma parte de una serie de modificaciones simbólicas que la administración de Milei impulsa en diversos espacios e instituciones públicas.

Este cambio de nombre se suma a otras modificaciones impulsadas durante el primer año de gobierno de Milei, en lo que se ha definido como una política de reinterpretación histórica y simbólica. Entre otros cambios, el ex Centro Cultural Kirchner ahora lleva el nombre de “Palacio Libertad”, mientras que el “Salón de las Mujeres” en la Casa Rosada ha sido renombrado “Salón de los Próceres”.

Desde el Ejecutivo, argumentaron que las obras y espacios públicos no deberían tener denominaciones con fines políticos, ya que esto desvirtúa su propósito cultural y los convierte en símbolos partidarios. Según el gobierno, esta práctica excluye a quienes no comparten una misma visión política y va en detrimento de la unión nacional.

“Queremos transmitir a las generaciones presentes y futuras el espíritu y la acción de los próceres de la Patria, además de los valores que guían la acción pública: la libertad, la educación y el respeto por las instituciones”, señalaron desde el Gobierno.

La medida ha sido recibida con críticas por parte de sectores vinculados al kirchnerismo, que consideran estos cambios como una reescritura de la historia reciente, y ha provocado una fuerte reacción en redes y el ámbito político.