WhatsApp Web: ¿Qué hacer para que deje de desconectarse?

WhatsApp es una aplicación móvil de mensajería instantánea, que al igual que Telegram y otras plataformas, lanzó una versión web.

Sin embargo, aunque WhatsApp tenga muchas ventajas al hablar con amigos, familiares o compañeros de trabajo; a a diferencia de telegram, presenta más problemas al utilizar la versión web de la aplicación.

Algunos de estos problemas suelen ser inconvenientes con la conexión del usuario, o al contrario, que se desconecta cada cierto tiempo; y a esto, se le suman otros problemas como la falta de las notificaciones o mensajes. Por ello, acá te contamos qué puedes hacer para solventarlo.

WhatsApp Web

WhatsApp web es la versión de escritorio de esta aplicación móvil de mensajería instantánea. En este sentido, esta versión de la app permite enviar mensajes, archivos y documentos desde el ordenador como lo haría desde el teléfono móvil sin ningún tipo de problema.

¿Cómo se usa WhatsApp Web?

Para usar la versión de WhatsApp web hay dos opciones, una es descargarla en la tienda de aplicaciones del dispositivo o desde la página oficial de la aplicación; y la otra, es buscándola directamente desde la computadora sin necesidad de descargar e instalar.

WhatsApp Web

Una vez hayas accedido a la app, podrás iniciar tu sesión mediante un código QR para vincular el ordenador a tu celular (se escanea desde la aplicación en el celular). Una vez hecho esto, podrás usar la versión web de WhatsApp desde la computadora o notebook, siempre y cuando tengas internet.

Problemas de WhatsApp Web

Algunos de los problemas más comunes de WhatsApp web son que de desconecte cuando haya una conexión débil de internet; que el navegador de búsqueda no sea compatible con la aplicación o esté desactualizado; que el código QR no cargue, las notificaciones no sean visibles, entre otros.

¿Qué hacer para que WhatsApp Web deje de desconectarse?

El problema más común es el de que WhatsApp Web se desconecta, sin embargo, este tiene solución. Una de las opciones para solventar la conexión débil de internet es hablar con el proveedor del servicio; o en su defecto, reiniciar el módem.

La conexión a internet para WhatsApp web es sumamente esencial para solventar este inconveniente, e incluso, algunos de los otros que se mencionaron, como lo serían las posibles complicaciones con el código QR.

Sin embargo, además del internet, la desconexión de WhatsApp web podría ser por otros inconvenientes de configuración del celular; o incluso el modo de ahorro de batería cuando le queda poca a tu móvil; por lo que es recomendable revisar esto si el problema no es el internet.

¿Cómo solventar los otros problemas de WhatsApp web?

En el caso de que el problema sea el navegador de búsqueda (Chrome, Opera, Microsoft Edge, Mozilla Firefiz, Safari…) y su compatibilidad con la aplicación; la solución podría ser actualizarlos.

WhatsApp en la computadora

Otro problema que podría surgir con WhatsApp web, en el caso específico de quienes tienen la aplicación instalada, es que esta no responda. Para solucionar eso, lo que podrés hacer es reiniciar el ordenador o actualizar la aplicación a su versión más reciente.

Por último, si ninguno de estas soluciones ha funcionado para solventar el problema que tenga tu WhatsApp web, entonces podría ser que los servidores de la aplicación se hayan caído. En este caso, solo podés esperar a que los restablezcan. La buena noticia es que por lo general este problema no persiste mucho.