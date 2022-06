WhatsApp plus: ¿Cuál es la diferencia con la versión original?

Se trata de una variante del programa en su versión original. El MOD (por su siglas en inglés) llega ala plataforma de mensajería más popular: WhatsApp Plus, ¿Qué tenes que saber antes de descargarla?

Además de todas las funciones de la app original hay mejoras de funciones más codiciadas. No se trata de un complemento de la plataforma básica, sino que asegura que los usuarios no se queden sin los beneficios que obtienen cuando llega una nueva actualización.

Esto quiere decir que es una app independiente, y conserva la mayor parte de la interfaz de usuario y la funcionalidad del WhatsApp común, por lo cual es fácil adaptarse a esta versión. Entonces, ¿por qué se destaca?

Estilos

En la app original de WhatsApp no es posible hacer más cambios en el estilo que el cambio de fondo de la pantalla de chats. Con esta versión obtenes gran variedad de temas (son más de 700) accediendo a una experiencia más personalizada.

Emoticones

WhatsApp original cuenta con gran variedad de emojis y emoticones pero WhatsApp Plus va un paso al frente: ofrece muchas más opciones.

La versión incorpora el mismo conjunto de emojis como los de Google Hangouts.

Privacidad

Actualmente, la app original nos permite ocultar los recibos de lectura, bloqueando la palomita azul, de manera que el emisor del mensaje no sabe que lo hemos leídos. La desventaja es que con esta opción, se pierde el derecho de ver marcas azules cuando se leen tus mensajes o saber quién vio tus estados.

WhatsApp Plus no cuenta con esas restricciones. Con lo cual, es posible mantener tu privacidad intacta sin necesidad de sacrificar que se vea del otro lado de la conversación.

Además con la nueva app es posible ocultar también la segunda marca, de modo que tus contactos no sepan cuándo se le entregaron los mensajes. En los grupos también se pueden grabar audios deshabilitando la notificación de grabación, así como también podes evitar que los contactos sepan cuando abriste un archivo de audio.

Interfaz de usuario

Con la nueva versión podes personalizar el portal de chat de diversas formas: tipos y tamaño de la fuente, colores, etc.

Uso compartido de multimedia

Los problemas de calidad a la hora de enviar archivos a través de la plataforma ya no molestan. Con WhatsApp Plus se elevó el requisito de tamaño del archivo con lo cual es es posible compartir archivos y videos pesados sin necesidad de comprimirlos previamente o fragmentarlos.

La calidad de la imagen también se mejoró con esta versión, sin embargo estos beneficios están acompañados de una mayor lentitud a la hora del envío.

Fijación de chat

Actualmente no podes anclar más de tres chats en la versión original. Quienes tienen muchos grupos suelen frustrarse con esta limitación. Afortunadamente esto no es un impedimento con WhatsApp Plus.