WhatsApp incorporó una nueva función que cambia la forma de añadir contactos ¿De qué se trata?

WhatsApp incorpora una función que transformará la experiencia de chat, tomando inspiración de Telegram. Esta característica está en fase de prueba y refleja una adaptación de una herramienta que Telegram ha ofrecido durante años.

WhatsApp busca cerrar la brecha de funcionalidades con sus competidores, abordando la posibilidad de chatear con usuarios no guardados. La popular aplicación de mensajería propiedad de Meta está considerando la creación de dos perfiles distintos; uno para los usuarios guardados en la lista de contactos y otro para aquellos que no lo están.

Hasta ahora, para iniciar un chat con un usuario no agendado, uno de los participantes debía agregar el contacto, buscarlo en la barra de búsqueda de WhatsApp y, luego, era posible eliminar el contacto y continuar la conversación. Esta limitación podría cambiar próximamente, brindando una experiencia más fluida en la interacción con nuevos contactos.

Características de la nueva función

La próxima actualización permitirá escribir el nombre de usuario de la persona con la que se desea hablar en la barra de búsqueda principal. Al hacerlo, WhatsApp mostrará el perfil del contacto, independientemente de si está guardado en la lista de contactos o no.

Esta característica, que se encuentra actualmente en fase de prueba en la versión beta para Android 2.23.25.19, representa un cambio significativo y se asemeja a una función que ya existe en Telegram desde hace tiempo. Con esta opción, los usuarios podrán chatear con personas no agregadas, facilitando la comunicación con aquellos con quienes se conecten temporalmente. Se espera que Meta establezca que los usuarios que deseen utilizar esta función deben cambiar su nombre de usuario a uno único.

De esta manera, la futura función de WhatsApp permitirá a los usuarios contactar con otros sin necesidad de proporcionar su número personal. Para hacerlo, deberán cambiar su nombre a uno que no esté en uso. Aquellos que no tengan un nombre asociado no aparecerán en la barra de búsqueda. Aunque no se anunció oficialmente la fecha de lanzamiento, se sabe que la característica se encuentra en fase de pruebas en la versión beta para Android 2.23.24.82 de WhatsApp, por lo que aún podría tomar algún tiempo antes de su implementación.

¿Quiénes pueden utilizar dos cuentas de WhatsApp en simultaneo?

La posibilidad de utilizar dos cuentas de WhatsApp en un solo dispositivo puede resultar beneficiosa en diversas situaciones. Por ejemplo, aquellos que gestionan negocios pueden usar una cuenta para asuntos personales y otra para cuestiones comerciales. Para aprovechar esta función, es esencial contar con dos números de teléfono móvil. El dispositivo debe tener funcionalidad dual-SIM, ya sea mediante dos ranuras para tarjetas SIM o compatibilidad con eSIM. Además, es importante asegurarse de que estás utilizando la versión oficial de WhatsApp y no una imitación, y mantener la aplicación actualizada a la última versión disponible.

¿Cómo utilizar las dos cuentas?

Configurar una segunda cuenta de WhatsApp en Android es un proceso sencillo y similar al de crear la primera cuenta. Para eso, hay que seguir estos pasos: