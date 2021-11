WhatsApp Delta nueva versión 2021: funciones y riesgos de utilizarla

La aplicación de mensajería WhatsApp tiene una nueva versión: se trata de WhatsApp Delta, una plataforma en la que se podrá programar y editar mensajes una vez que ya han sido enviados.

Además, tiene una función especial para iluminar y resaltar chats, en el caso de que el usuario quiera utilizar la aplicación como recordatorio.

Descargar WhatsApp Delta

Para tener la última versión de Whatsapp 2021 deberá realizar los siguientes pasos:

Eliminar el WhatsApp original.

Ir a Google Chrome y descargar el APK (el archivo ejecutable) de WhatsApp Plus desde la página que desees.

(el archivo ejecutable) de WhatsApp Plus desde la página que desees. Revisar el URL para que no descargues algún malware o programa que puede dañar el equipo.

Instalar WhatsApp Delta dándole permisos a Google Chrome.

En el caso que aparezca una advertencia de que no no fue posible instalar WhatsApp Plus, es necesario borrar todo lo referente a WhatsApp.

Para ello se debe ir a los Ajustes, Aplicaciones y, en la barra de búsqueda, escribir, WhatsApp .

. Finalmente, se podrá instalar WhatsApp Delta. Será necesario designarle un número de celular y elegir desde dónde serán exportados los chats.

Las funciones de WhatsApp Delta

Enviar mensajes programados.

Modificar el aspecto visual original de WhatsApp, usando temas, colores, fuentes y menús de estilos diferentes.

Lista de emojis alternativos con formato ASCII, no disponibles en la versión oficial.

Permite compartir hasta 90 imágenes al mismo tiempo.

Función de “No molestar” y contestador automático.

Muestra los estados de WhatsApp en forma de burbuja, de la misma manera en que Instagram lo hace con sus historias.

Activa la confirmación de lectura solo cuando se responde el mensaje.

No permite eliminar mensajes o estados a los contactos.

Los riesgos de WhatsApp Delta APK

A pesar de ser la última versión de la aplicación, algunos usuarios ya contaron que puede traer errores de seguridad, como la ausencia del cifrado “de extremo a extremo”, que pueden derivar en hackeos y robo de datos personales, y también sanciones de la aplicación original de WhatsApp sobre la famosa copia.

Desde el principio, WhatsApp aseguró que aquellas personas que usen la APK no oficial podrían ser sancionadas de forma indefinida, ya sea con bloqueos del usuario o del número de teléfono que se use para descargar WhatsApp Delta.

WhatsApp había anunciado a principios de este año a través de un comunicado que: “Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad“.