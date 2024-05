WhatsApp: ¿Cómo es la función que permite silenciar las llamadas para evitar estafas?

WhatsApp revela la función para identificar y silenciar llamadas de números problemáticos. La popular aplicación de mensajería ofrece una herramienta para bloquear las llamadas que puedan implicar estafas telefónicas, acosos u otras situaciones incómodas, proporcionando así una capa adicional de seguridad y protección para los usuarios. Detalles, a continuación.

WhatsApp ofrece una guía para evitar estafas mediante llamadas telefónicas, una táctica cada vez más utilizada por los ciberdelincuentes. Aprovechando la capacidad de utilizar el número de la cuenta para establecer contacto, estos estafadores realizan llamadas con la intención de engañar, acosar o amenazar a sus víctimas. Ante esta problemática, la aplicación ofrece una forma de bloquear estas comunicaciones no deseadas, proporcionando así una capa adicional de seguridad para los usuarios y minimizando el riesgo de ser víctima de estas prácticas fraudulentas.

Para aquellos que experimentaron este tipo de situaciones, WhatsApp brinda una solución al permitir que los usuarios bloqueen las llamadas de números desconocidos o sospechosos directamente desde la aplicación. Esta función ayuda a prevenir posibles estafas y molestias al evitar la recepción de llamadas no deseadas, brindando a los usuarios un mayor control sobre su experiencia de comunicación en la plataforma.

Prefijos sospechosos

Es posible que en algún momento hayamos recibido una llamada de un número desconocido, acompañado de un prefijo que nos resulta extraño, como el +234 de Nigeria o el +62 de Indonesia, indicativos internacionales asociados al contacto. Dado que WhatsApp es una aplicación basada en internet, estos números pueden comunicarse con nosotros sin incurrir en costos de llamadas internacionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos números suelen ser generados aleatoriamente y utilizados por ciberdelincuentes para llevar a cabo estafas.

Por esta razón, es recomendable no contestar este tipo de llamadas, ya que muy probablemente se trate de un intento de estafa. Los estafadores pueden intentar suplantar la identidad de empresas, bancos u otras entidades para robar datos personales, registros de voz o incluso dinero. Además, se reportaron casos en los que estas comunicaciones se presentan como videollamadas con contenido obsceno, lo que puede constituir un acto de acoso. Ante tales situaciones, es fundamental mantenerse alerta y tomar medidas para proteger nuestra privacidad y seguridad en línea.

¿Cómo evitar estas llamadas?

Es importante tener claro que ninguna entidad legítima nos contactará por WhatsApp para realizar gestiones importantes, ya sea un banco, un comercio o una institución de salud. Por lo general, estas entidades utilizan otros medios de comunicación más formales para establecer contacto con los clientes o usuarios. Además, es esencial comprender que las llamadas de números con prefijos extraños son una táctica común empleada por estafadores en la actualidad. Si recibimos una llamada de un número que no pertenece a nuestro país, lo más probable es que se trate de un intento de estafa, por lo que es recomendable no contestar.

Para proteger nuestra seguridad, una medida que podemos tomar es bloquear el número una vez finalizado el intento de llamada. Esto se puede hacer accediendo al chat de la llamada en la sección de “Llamadas”, haciendo clic sobre la foto de perfil del contacto, seleccionando nuevamente el perfil dentro del chat y eligiendo la opción “Bloquear” en la parte inferior. Además, si estamos seguros de que se trata de una estafa, también podemos reportar el contacto para contribuir a prevenir este tipo de acciones fraudulentas.

¿Cómo silenciar las llamadas de desconocidos?

WhatsApp ofrece una solución práctica para abordar este problema de seguridad y privacidad. La aplicación permite silenciar las llamadas de números desconocidos, lo que significa que nuestro teléfono no sonará si alguien que no está en nuestra lista de contactos nos llama. Aunque la comunicación se llevará a cabo, no recibiremos ninguna notificación de la llamada entrante.

Para configurar esta función, simplemente debemos seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de WhatsApp en nuestro dispositivo.

Ir a la sección de “Ajustes”.

Buscar y seleccionar la opción “Privacidad” .

. Dentro de esta sección, ubicar la opción “Llamadas”.

Activar el interruptor que corresponde a esta función.

De esta manera, si recibimos una llamada de un número desconocido, el registro de la misma quedará guardado en la pestaña de “Llamadas”. Desde allí, tendremos la posibilidad de verificar quién intentó comunicarse con nosotros, lo que resulta útil en casos donde el número no está guardado en nuestros contactos, pero conocemos su identidad.