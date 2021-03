Walmart es bloqueado por Camioneros de Moyano ¿Qué reclaman?

El sindicato encabezado por Hugo Moyano le reclama a la empresa Walmart (comprada a fines del 2020 por el grupo De Narváez) que despida, indemnice y reincorpore a 505 empleados que trabajan en el complejo de abastecimiento de Moreno.

La medida de fuerza de Camioneros a Walmart, que también engloba a Changomas y Punto Mayorista, comenzó hace dos semanas, y está trayendo problemas de abastecimiento a las 92 sucursales de todo el país. “Estamos con una provisión del 25% y un incumplimiento en góndola de los programas de precios cuidados y productos básicos”, explicó Juan Quiroga, vocero de la empresa.

Imagen del bloqueo de empleados de Camioneros a Walmart, en la sede de abastecimiento de Moreno.



Desde el gremio liderado por Moyano sostienen que a partir de la venta de Walmart Argentina al grupo del empresario Francisco De Narváez se trata de una nueva empresa, y por lo tanto hubo una transferencia de los contratos de trabaja cuyos empleados deben ser indemnizados.

“Esgrimen que deberíamos despedir a 505 personas, que están encuadradas dentro de camioneros. Deberíamos recontratarlas y reconocerles la misma antigüedad que tenían. El argumento que utilizan es que cambió la denominación de la compañía, pero sigue siendo la misma”, expresó Quiroga.

Desde la empresa sacaron un comunicado en el que sostienen que “este modelo de Camioneros lo aplicaron siempre en las empresas de recolección de residuos”, que curiosamente “cambian de operador cada dos o cuatro años”, cuando vence la concesión, haciendo referencia a la empresa recolectora de residuos Manliba, cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de finalizar el comunicado, desde el grupo De Narváez solicitaron al gobierno nacional de “arbitrar los medios con miras a garantizar el abastecimiento de todos los hogares argentinos”.

La opinión de un especialista

El economista Carlos Burgueño opinó sobre el conflicto y señaló “Hugo Moyano quiere que el grupo de De Narváez despida a todo el personal, los indemnice, los vuelva a contratar y les respete la antigüedad. Una verdadera locura. ¿Entendemos que es algo ilegal? porque a veces en este país no podemos diferenciar lo que está bien de lo que está mal”, mencionó el economista y completó: “Yo puedo entender que se reclame echar a todos, pagar la indemnización que corresponde y volver a tomar. Pero no otra vez con la misma antigüedad, eso es lo que no tiene ningún sentido”. Esto explica porque los primeros dueños de Walmart decidieron vender la empresa e irse del país”, aseguró el economista.

WalMart, que es una empresa que ya tenía serias dificultades económicas al momento de la venta, anunció ayer que están camino al desabastecimiento de algunos productos e incluso está a riesgo toda la operatoria a partir de esta decisión. “Nosotros nos pusimos contentos cuando dimos la noticia de que un empresario argentino se la juega, y ahora pasa eso. En algún momento tenemos que pensar como país si queremos que vengan las inversiones o no. Porque así se las ahuyenta completamente”, reflexionó Burgueño.