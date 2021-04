¿Vuelve el IFE?: Lo que se sabe sobre el bono de emergencia

El Gobierno confirmó nuevas medidas de asistencias ante el impacto de la segunda ola del Covid-19.

Se trata de el pago del REPRO II, un paquete de asistencia para empresas que ha afectado la segunda ola de Covid-19; el cual forma parte del lanzamiento de “medidas excepcionales” por parte de Gobierno.

De esta forma, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa con el pago de apoyos económicos. Ante esto, volvieron las dudas entre las personas sobre si vuelve el IFE. Si te interesa, seguí leyendo estas notas y conocé más el repecto.

Nuevas medidas de emergencia

“El Estado sigue con las herramientas de asistencia que hemos implementado desde el año pasado”, informó Claudio Moroni, ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al anunciar la suba.

Así dio el Gabinete Económico la primera señal sobre la reactivación de un nuevo programa de asistencia; en compañía del aumento del programa Repro II (Programa de Recuperación Productiva).

Repro II

El Repro es un programa mediante el cual se abona parte de los sueldos de las empresas que más ha afectado el Covid-19. Se trata de un programa que se lanzó el año pasado como reemplazo del ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

Con el lanzamiento de este programa se posibilitó que miles de empresas subsistieran ante los efectos de la pandemia del Covid-19.

Suba del Repro II e inscripción

En lo que respecta al aumento del Repro 2, el Gabinete Económico aumentó el monto de $9.000 a $18.000 pesos por trabajador. A su vez, quienes deseen formar parte del Repro II (empleadores), deberán anotarse entre el 20 y 22 de abril para ser beneficiarios en mayo.

¿Vuelve el IFE?

Ante el contexto de duda, la posibilidad de un cuarto IFE aún no ha desaparecido del todo entre las dudas de las personas.

Para aclarar estas dudas, el ministro de Desarrollo Social, informó en diálogo con Crónica HD que de entregar una asistencia de este tipo, “no será para las 9 millones de personas que cobraron el IFE”.

En otras palabras, el IFE 4 aún continúa descartado por parte de las autoridades encargadas. Sin embargo, Arroyo reiteró también que “es muy probable” que den un apoyo a los sectores “muy críticos”; pero que eso es algo que aún deben evaluar.

Bajo este contexto, la implementación de medidas como el IFE, se evaluarán según las restricciones y la dificultades de las personas para trabajar. Además, en el caso de haber una, Arroyo advirtió que no tendría las mismas características del bono IFE de 10000 pesos.

“No es un IFE universal, que es el modelo creado cuando estaba todo cerrado, pero sin dudas, si hay situaciones críticas que es muy probable que lo hayan, por determinados sectores productivos, por determinadas zonas del país, a las que vamos a llevar adelante políticas para comenzar”, concretó Arroyo.

Por su parte, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco recordó que lanzaron el IFE cuando la gente no podía salir de su domicilio; y que hoy, “por ahora no estamos en ese momento”, ya que las restricciones no son las mismas.