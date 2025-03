VTV en Provincia Buenos Aires: quiénes deberán hacerla dos veces en el año

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para circular en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Este control certifica que los vehículos cumplen con los requisitos de seguridad para transitar sin riesgos. Sin embargo, no respetar los plazos establecidos puede generar costos adicionales y la obligación de realizar la VTV dos veces en el mismo año.

¿Quiénes deberán pagar la VTV dos veces en un año?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el vencimiento de la VTV se determina según el último dígito de la patente, independientemente de cuándo se haya realizado la última inspección.

Si un conductor pospone el trámite y lo realiza en un mes diferente al que le corresponde, deberá abonar nuevamente en el mes original de vencimiento del año siguiente.

Ejemplo:

✔ Si la VTV vence el 31 de julio y se realiza en septiembre, el siguiente año deberá abonarse nuevamente en julio, lo que implica pagar dos veces en un período de 12 meses.

Este sistema reduce la vigencia de la VTV a solo 10 meses en lugar de 12, generando un gasto extra y la necesidad de concurrir al centro de verificación en dos oportunidades.

¿Cuáles son los posibles resultados de la VTV?

Tras la inspección, el vehículo puede obtener tres resultados:

✔ Apto: No presenta fallas graves ni leves, por lo que recibe la oblea de verificación y el Certificado de Revisión.

✔ Condicional: Tiene fallas leves, las cuales deben solucionarse en un plazo de 60 días hábiles. Durante ese período, se puede circular y la reinspección no tiene costo.

✔ Rechazado: Presenta fallas graves y no puede circular hasta que se realicen las reparaciones y se apruebe una nueva inspección.

¿Cómo evitar pagar la VTV dos veces?

Para evitar este gasto extra y la doble asistencia en el año, es clave respetar el cronograma de vencimientos y realizar la VTV en el mes correspondiente.

Además, mantener el vehículo en buen estado facilita la aprobación del trámite y evita inconvenientes con reinspecciones.

Cumplir con los plazos no solo evita costos adicionales, sino que también permite circular de manera segura y sin infracciones en Buenos Aires.