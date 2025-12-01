VTV 2026: Qué cambios se vienen en Ciudad y Provincia y quiénes quedarán exentos del trámite

A partir de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un cambio profundo que alcanzará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la Provincia. La actualización apunta a modernizar el sistema, reorganizar los controles y ajustar los niveles de exigencia en función del estado real del parque automotor.

Qué cambios se implementarán en la VTV desde 2026

Las modificaciones previstas buscan simplificar el sistema y adecuarlo al uso actual de los vehículos. Uno de los puntos más relevantes es que una parte de los conductores quedará liberada del trámite, especialmente quienes tengan autos más nuevos.

La propuesta apunta a:

Extender los plazos antes de la primera verificación para autos con pocos años de antigüedad.

para autos con pocos años de antigüedad. Reducir el costo del mantenimiento obligatorio para conductores con vehículos recientes o de bajo kilometraje.

para conductores con vehículos recientes o de bajo kilometraje. Agilizar la turnera , evitando la saturación anual del sistema.

, evitando la saturación anual del sistema. Focalizar los controles en unidades más antiguas, donde suele haber mayor riesgo mecánico.

Este cambio estructural permitirá que la VTV concentre recursos en los rodados que realmente requieren revisión frecuente, mientras que los vehículos nuevos accederán a un esquema más flexible.

Quiénes dejarán de pagar la VTV en 2026

Uno de los cambios más esperados del nuevo esquema es que ciertos conductores quedarán exentos de realizar y pagar la VTV. Aunque los detalles finales se conocerán con la resolución oficial, la medida apunta a vehículos:

Con pocos años de antigüedad .

. Con bajo kilometraje anual.

La lógica es que los autos nuevos presentan menor riesgo mecánico y no requieren controles tan frecuentes, lo que reduce costos para los usuarios y mejora la distribución de turnos para el resto del parque automotor.

Cuánto cuesta la VTV en diciembre de 2025

Mientras se espera la implementación del nuevo esquema, las tarifas actuales siguen vigentes tanto en CABA como en Provincia. Los valores presentan diferencias entre jurisdicciones y se ajustaron durante 2025 según los costos operativos.

Tarifas vigentes

CABA

Autos particulares: $63.453

Motocicletas: $23.858

Beneficios: exención para jubilados con ingresos bajos y personas con discapacidad

Provincia de Buenos Aires

Autos hasta 2.500 kg: $79.640,87

Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57

Beneficios: 50% de descuento Exenciones para vehículos con más de 20 años (acorde a su categoría), taxis, remises, unidades municipales y rodados utilizados por personas con discapacidad



Las diferencias de precios responden a los distintos costos operativos y normativas de cada jurisdicción, aunque ambos sistemas mantienen beneficios destinados a grupos específicos de conductores.