Vouchers Educativos en marzo 2026: Guía completa de montos, requisitos y cómo consultar si sos beneficiario

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Capital Humano ha reactivado el Programa de Asistencia “Vouchers Educativos“. Esta medida busca aliviar el presupuesto de las familias de ingresos medios y bajos que envían a sus hijos a instituciones de gestión privada con aporte estatal. A diferencia de otros beneficios escolares de pago único, este programa funciona como una asistencia mensual que cubre una parte proporcional del arancel programático del colegio durante el período escolar.

Quiénes pueden acceder al beneficio en 2026

El programa está dirigido específicamente a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas de niveles inicial, primario y secundario. Para ser beneficiario en marzo de 2026, se deben cumplir tres requisitos fundamentales:

Subvención Estatal : La escuela de gestión privada debe contar con al menos el 75% de aporte estatal.

: La escuela de gestión privada debe contar con al menos el 75% de aporte estatal. Topes de Ingreso : Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

: Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Condición de Alumno Regular: El menor debe estar debidamente inscripto y la institución educativa debe validar su asistencia de forma digital.

Montos: ¿Cuánto cubre el Voucher Educativo este mes?

El subsidio consiste en una suma de dinero mensual que equivale al 50% del valor del arancel de jornada simple (sin incluir actividades extraprogramáticas) vigente al momento de la liquidación. Es importante destacar que el monto tiene un tope máximo por hijo para garantizar una distribución equitativa del presupuesto nacional.

Tope de cobertura : Para el mes de marzo de 2026, el voucher cubre hasta un máximo aproximado de 27.198 pesos por hijo.

: Para el mes de marzo de 2026, el voucher cubre hasta un máximo aproximado de 27.198 pesos por hijo. Cálculo de la cuota : En colegios con un 100% de subvención, el reintegro para nivel primario suele rondar los 12.440 pesos, tomando como base una cuota promedio de 24.880 pesos.

: En colegios con un 100% de subvención, el reintegro para nivel primario suele rondar los 12.440 pesos, tomando como base una cuota promedio de 24.880 pesos. Nivel Secundario: En instituciones con un 80% de aporte estatal, el beneficio puede alcanzar el tope máximo sobre cuotas base de aproximadamente 51.960 pesos.

Cómo saber si sos beneficiario y consultar el estado de la solicitud

Si ya realizaste la inscripción o si percibiste el beneficio durante el ciclo lectivo anterior, es vital recordar que la permanencia en el programa requiere una validación de datos anual. Para verificar tu estado actual o el resultado de una nueva postulación, debés seguir estos pasos:

Ingresá a la plataforma oficial: voucherseducativos.educacion.gob.ar.

Accedé con tu usuario y contraseña de Mi Argentina.

Dirigite a la sección denominada “Menores a cargo”.

Revisá el apartado “Estado de solicitud”.

Los estados posibles de la gestión son:

Aprobado : Los datos socioeconómicos y la validación de la escuela son correctos. El pago se acreditará en el CBU declarado.

: Los datos socioeconómicos y la validación de la escuela son correctos. El pago se acreditará en el CBU declarado. En evaluación : La información está siendo cruzada entre la Secretaría de Educación y ANSES.

: La información está siendo cruzada entre la Secretaría de Educación y ANSES. Rechazado: El sistema indicará el motivo específico, ya sea por exceso de ingresos familiares o falta de subvención suficiente por parte del colegio.

Diferencias clave con la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Es común que las familias confundan ambos beneficios, pero funcionan bajo regímenes distintos:

Ayuda Escolar Anual : Es un pago único que realiza ANSES en marzo (con un piso de 85.000 pesos en 2026) para quienes cobran AUH o SUAF.

: Es un pago único que realiza ANSES en marzo (con un piso de 85.000 pesos en 2026) para quienes cobran AUH o SUAF. Voucher Educativo: Es una asistencia mensual focalizada exclusivamente en la cuota programática del colegio privado subvencionado.

Para asegurar el cobro mensual, recordá mantener actualizado tu CBU en la plataforma Mi ANSES, ya que el depósito se realiza de forma directa al adulto responsable que figura en el formulario de inscripción.