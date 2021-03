Buscan voluntarios para probar la vacuna de CureVac y Bayer ¿Cómo anotarse?

Probarán en Mar del Plata una vacuna alemana contra el coronavirus, para ello convocarán a voluntarios que quieran participar del estudio. Se trata de un ensayo clínico desarrollado por la empresa biotecnológica germana CureVac en conjunto con Bayer.

El estudio de la vacuna se encuentra en Fase 3 y comenzará a ser testeada en 11 centros de análisis de Argentina, entre ellos el Instituto de Investigaciones Clínicas (IIC) de Mar del Plata.

“A partir de la semana que viene o la otra vamos a empezar a incluir voluntarios en el ensayo clínico de la vacuna del consorcio CureVac y Bayer“, informó el director médico del IIC, Ignacio Mackinnon.

Además contó que “esas 2 compañías se contactaron con el ministerio de Salud de la Provincia y el ministerio de Salud eligió varios centros de investigación, algunos en hospitales públicos, otros en instituciones privadas en la Provincia, uno en Rosario y otro en Capital Federal”.

“Todos esos centros, que son 11 centros de investigación en Argentina, van a incluir cerca de 7.000 voluntarios durante 3 o 4 semanas“, agregó Mackinnon.

¿Cuáles son las características de esta vacuna?

El director médico explicó que la vacuna alemana consta de 2 dosis, la cual entre una aplicación y la otra debe transcurrir un tiempo de al menos 4 semanas. Además, funciona “con la plataforma ARN mensajero”, al igual que lo hacen los fármacos desarrollados por Pfizer y Moderna.

“Lo que se inyecta es el ARN, que es un intermediario entre el gen y la proteína S del virus. Es un mensajero que lleva la información para que nuestro cuerpo fabrique la proteína S y luego nuestro sistema inmunológico la reconozca”.

“Así, cuando el Sars – Cov 2, que es el virus de la enfermedad Covid, quiera ingresar va a ser reconocido por el cuerpo como un agente extraño y no lo va a dejar entrar”, indicó Mackinnon.

Además, aseguró que no hay “ninguna chance” de que esta vacuna te provoque un contagio de Covid-19. “No hay posibilidad porque no tiene todos los componentes del virus. Tiene una pequeña parte del ARN que después va a dar origen a una sola de las proteínas del virus”, argumentó.

¿Cómo se realizarán los estudios en Mar del Plata?

Los estudios realizados en la ciudad costera, tendrán al doctor Gonzalo Corral como principal investigador. “Como todos los estudios de investigación que permiten obtener resultados, la mitad de los voluntarios va a recibir la vacuna activa y la otra mitad va a recibir un placebo“, dijo Mackinnon.

Por otra parte, la participación en el estudio es voluntaria, no es remunerada, pero “el voluntario tampoco tiene que emitir ningún gasto”.

CureVac y Bayer esperan que su vacuna tenga una aprobación de uso de emergencia en los próximos 4 o 5 meses y una aprobación final cuando se termine el estudio, aproximadamente en un año. “Una vez que sea aprobada para uso de emergencia todos los que hayan recibido placebo van a ser cruzados a la vacuna activa”, afirmó Mackinnon.

¿Cómo inscribirse para ser voluntario?

Aquellas personas que quieran participar como voluntarios en este ensayo clínico pueden anotarse en la página web http://iic-mardelplata.com.ar/. Allí deberán completar un formulario, a la espera de recibir un llamado en el que se asigna el turno para la inoculación.

Es importante recordar que no pueden anotarse menores de 18 años, mujeres embarazadas o lactantes y personas que tengan cualquier condición inmunosupresora o inmunodeficiente, entre otros criterios de exclusión que se detallan en el portal de inscripción.