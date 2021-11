Polémica: Citan a Vizzotti al Congreso por el uso de la Sinopharm en menores

La oposición pide citar a la Ministra Carla Vizzotti al Congreso de la Nación por la aplicación de la vacuna Sinopharm en menores de edad.

Diputados Nacionales presentaron un proyecto para citar a la Cámara baja a la Ministra de Salud Carla Vizzotti y al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, para que expliquen “a partir de qué estudios técnicos se ha autorizado la aplicación de la vacuna de origen chino a menores de 3 a 11 años”.

La diputada Graciela Ocaña señaló que “los argumentos que se esgrimieron desde el Ministerio de Salud era que la vacuna había sido aplicada masivamente en China en niños y no había producido ningún tipo de inconvenientes, pero esta semana nos enteramos que esto no fue así, China aún no había aplicado la vacuna en niños, Vizzotti nos mintió. Además, aún no hay estudios públicos de fase 3 de esa vacuna en menores”.

Argentina comenzó mucho antes que China a aplicar de forma masiva la Sinopharm en niños. El país asiático, recién empezó a vacunar a los menores de 12 años el jueves pasado.

Desde la oposición, además aseguran que aún no hay estudios y documentación respaldatoria sobre la aprobación de Anmat para esta vacuna en menores.

La red Minivacuname que nuclea a padres de niños de entre 5 y 11 años que padecen comorbilidades presentaron una denuncia contra Carla Vizzotti en la Cámara de Diputados, desde la agrupación sostienen que la campaña de vacunación pediátrica con Sinopharm se sustentó en datos falsos.

Ante esto, desde el Ministerio de Salud aclararon que “ANMAT analizó la información durante dos meses y, una vez que consideró que la información era suficiente, emitió la recomendación de ampliar la edad para mayores de tres años”.