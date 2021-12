Vizzotti: “Es inevitable que Ómicron entre a la Argentina y se propague como Delta”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que es ‘inevitable’ que la variante Ómicron de coronavirus llegue a la Argentina, tras el conocimiento de un caso de la cepa en una ciudad brasilera con nuestro país.

“Ómicron va a estar en todos los países del mundo. Por eso es inevitable que entre a la Argentina. Lo que no sabemos es cómo se va a comportar, si va a desplazar a la Delta o si la Delta le va a hacer fuerza y no la va a desplazar tan rápido. Todo eso hay que ir viéndolo”, aseveró en declaraciones radiales.

Por otra parte, la funcionaria argumentó que en nuestro país hay un 97% de la variante Delta en circulación, y que gracias a la vacunación se está en una situación epidemiológica “muy buena”. “Apuntamos a poder vacunar a quienes no cumplieron con el esquema de vacunación y dar las terceras dosis a quienes ya tienen las dos. Por eso estamos trabajando para empezar a implementar el pase sanitario y estimular la vacunación para disminuir el riesgo en los lugares de mayor riesgo que son los eventos masivos“, continuó.

Asimismo, indicó que no es la idea que el pase sanitario termine en una vacunación obligatoria sino que sea una herramienta para las provincias y municipios. “Estamos haciendo un marco legal y las provincias lo pueden ampliar. Pero si el sector privado no lo toma como algo positivo, la medida no tiene sentido”, sentenció Vizzotti y añadió que “todavía no se sabe demasiado sobre la variante Ómicron”.