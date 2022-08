¿Viviana Canosa volvió a su programa? Alcanzó un pico de rating

Un hecho un tanto insólito de nuevo en A24 protagonizado por la mítica periodista Viviana Canosa, ¿regresó a su programa este lunes? Increíblemente el canal alcanzó un pico de rating con la emisión de esta noche.

Es curioso, el programa de la periodista alcanzó un pico de rating, pero ella no apareció. En escena, A24 emitió durante diez minutos la escenografía musicalizada con el hashtag #VivianaConVos y el graph “libertad de expresión”.

El viernes pasado 5 de agosto Viviana Canosa decidió abandonar el programa diez minutos antes de su emisión, la periodista renuncio alegando censura por haberle “impedido” pasar un informe contra Sergio Massa, el nuevo Ministro de Economía. Ante la negativa, Canosa abandono el estudio.

Cerca de la medianoche anunció el final de su ciclo en A24 agradeciendo el espacio. Las razones de su renuncia consistirían en “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

Ante el suceso, el gerente de Contenidos del canal, Mariano Besada afirmó que: “El viernes no estuvo al aire porque así lo decidió ella. No me parece bien que un conductor abandone el programa, sobre todo si es en vivo y diez minutos antes de salir al aire, pero son cosas que pueden pasar en la tele”.

“En los medios siempre hay un director editorial, que es el responsable final de lo que se publica o sale al aire. En este caso, el editor consideró que un video casero con tres personas escrachando al ministro de Economía no tenía entidad suficiente para ser difundido”, explicó el gerente.

“Ella es una profesional que tiene una relación contractual con el canal y va más allá de todo el revuelo que su decisión del viernes ocasionó. Estamos hablando de una persona que tiene mucha trayectoria en los medios”, agregó y finalmente concluyó que “seguirá haciendo su programa”.

Sin embargo, la periodista no apareció. En cambio, el programa siguió al aire. Además de los diez minutos de su escritorio vacío se emitieron un compilado de las entrevistas de los meses pasados, varios sobre críticas a distintos dirigentes políticos.

¿Lo insólito? el estudio vacío logró picos arriba de los 3 puntos de rating, el promedio habituar que supo tener el ciclo. Mientras tanto, en las redes sociales el hashtag #VivianaConVos se ubicaba entre los más nombrados de Twitter volviéndose tendencia.