Viviana Canosa reapareció y habló del durísimo momento que atraviesa: “No tengo laburo por seguir mis ideales”

Viviana Canosa dejó abruptamente su programa de A24 cuando las autoridades le impidieron pasar un video crítico con Sergio Massa, el nuevo ministro de Alberto Fernández.

Rodrigo Lussich reveló que una autoridad muy alta del canal fue la encargada de frenar a la diva, que apenas escuchó las palabras del ejecutivo se enojó y abandonó el programa de muy mala manera.

Viviana Canosa volvió recargada

La periodista, hasta el momento, había dejado que todo el mundo hablara, sin decir nada sobre su renuncia al canal de Daniel Vila.

Ahora, Viviana Canosa comunicó un contundente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: “Paso por acá para decirles que ustedes son muy lo más. Muchas gracias por tanto afecto y compromiso. Los quiero y extraño. Que tengan un hermoso día”.

El mensaje de Viviana Canosa revolucionó todo. generó más de 4000 respuestas y fue compartido miles de veces en cuestión de minutos.

Más declaraciones de la diva

“Me censuraron, es así de claro. No tengo laburo por seguir mis ideales. No hay más que eso, lo juro. No tengo laburo. Me la jugué por mis ideales, ni política ni nada. No especulé. Tomé la decisión y me hago cargo. Pero no especulo”, dice el mensaje que Viviana Canosa le envió a Pampito, el panelista estrella de Fabián Doman en “Momento D”.