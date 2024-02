Viviana Canosa podría sumarse a C5N: la inesperada oferta que recibió la periodista antiK

Marina Calabró habló en Radio Mitre del futuro laboral de su colega: “Nosotros habíamos comentado el sugestivo like del director de programación de C5N a un tweet de Viviana donde hablaba de reuniones laborales”.

Y agregó: “Esto lo habíamos atado a que el canal estaba buscando algunas voces disonantes, disruptivas, entonces no nos parecía raro que la estuvieran mirando con buenos ojos en C5N“.

Marina Calabró profundizó la información: “También me dijeron que estaba negociando con un canal que le van a comprar a Fontevecchia, que podría ser la señal de Bravo TV o cualquiera de las otras que tiene. Pero hablé con el riñón de Canosa y me dijeron que se me estaba escapando la mejor oferta de todas”.

La periodista explicó: “Yo miraría para Constitución. Conclusión, la negociación que ya inició Viviana, según su propio riñón, sería con TN. No hablé con el decisor de esa señal porque cuando le pregunté por Jonatan Viale, me dijo que estaba loca y me tapó con diarios, y era verdad. Así que supuse que esta vez también lo negaría. Pero yo creo que hoy la opción más firme para ella, es esa”.