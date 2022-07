Viviana Canosa apoyó al campo y destrozó a Máximo Kirchner: “¡Ayuda al país y vende tus millones de dólares a 140 pesos! ¡Vamos, hace patria!”.

Viviana Canosa se caracteriza por su frontalidad y volvió a demostrarlo en un demoledor monólogo que hizo en su programa contra Máximo Kirchner.

Viviana Canosa sobre el dólar y la fortuna de los K.

La conductora de A24 arrancó hablando de lo que sucede con el dólar en nuestro país: “En la Argentina tenemos 11 tipos de dólares distintos, claramente somos un manicomio. En cualquier momento aparece el dólar trans. ¿Con el dólar no me puedo autopercibir como me conviene? ¿Por qué puedo pasar de mujer a hombre por como me autopercibo, pero no puedo pasar de blue a turista?”.

Máximo Kirchner es uno de los hombres más ricos de Argentina gracias a la fortuna en dólares que heredó de su padre.

En ese punto, Viviana Canosa apuntó directamente contra el hijo de la vicepresidenta: “En este país los kirchneristas son muy generosos con la plata del otro, nunca con la de ellos. Máximo, ¡ayuda al país y vende tus millones de dólares a 140 pesos! ¡Vamos, hace patria! ¿Por qué le exigen al campo que lo hagan y ustedes no lo hacen?“.

Viviana Canosa apoyó al campo y destrozó al kirchnerismo

La diva redobló la apuesta: “El Gobierno está generando una nueva grieta entre los piqueteros y el campo. ¿Por qué estos vagos tienen que ir a apretar al campo?, ¿los piqueteros se pueden convertir en la fuerza de choque del Gobierno?“.

Viviana Canosa cerró su monólogo con fuertísimas palabras: “Estoy con el campo, estoy con los que trabajan, no con los vagos, no con los planeros. Para que la Argentina no sea un manicomio apoyemos al campo, después va a ser tarde. El único plan del Gobierno son los planes. Con este Gobierno perdimos por completo la razón. En Argentina reina la confusión, este Gobierno nos está dejando chiflados”.