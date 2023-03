Vendedora quedó flechada por un cliente y armó un retorcido plan para volver a verlo: "Trastornada"

Una vendedora argentina protagonizó una historia realmente increíble al enamorarse de un cliente y tomar la decisión de conquistarlo de una manera muy poco ortodoxa.

Una mujer de fuerte voluntad

Camila, una usuaria de Twitter, relató que un joven entró al local donde ella trabaja y la impactó su presencia. Por ese motivo, decidió volver a verlo y conquistarlo.

El problema es que el cliente no reveló su nombre, pero al pagar con tarjeta de crédito, le dio su número de documento.

Camila aprovechó ese dato para buscar información sobre el hombre en Google y así encontró su nombre y apellido. Luego entró en Instagram y buscó su perfil.

Allí descubrió que el chico trabaja de masajista. La mujer no dudó y sacó un turno para la semana que viene con el único objetivo de verlo y conquistarlo.

El texto de la joven es imperdible: "Vino un chico re lindo a comprar y no me dijo el nombre pero me dictó el documento (por la tarjeta), lo busqué, me fijé el IG, saque donde labura (hace masajes) y le saqué turno para la semana que viene".

vino un chico re lindo a comprar y no me dijo el nombre pero me dicto el documento (por la tarjeta), lo busque, m fije el ig, saque donde labura (hace masajes) y la saque turno para la semana q viene pic.twitter.com/FZTxedOHSf — liche⭐️⭐️⭐️ (@lichecami) March 20, 2023

La reacción de sus seguidores

Camila es muy activa en las redes sociales y cuenta con un gran grupo de seguidores, pero esta vez, sus fans fueron durísimos con ella.

Un cibernauta sintetizó lo que muchos piensan del accionar de la joven, rastreando de manera obsesiva al cliente, con una palabra mortal: "trastornada".