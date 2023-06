Le quisieron cobrar las sobras de la pizza, se quejó y todo terminó mal: "Tomátelas o te mato a trompadas"

Un joven llamado Emir se volvió tendencia en las redes sociales por el violento momento que le tocó vivir en su ciudad natal.

Todo ocurrió en Comodoro Rivadavia, donde el hombre sufrió un hecho muy violento: "En Buena Vida, el resto del Coliseo, viví una situación lamentable y bastante bochornosa. Me quejé porque me querían cobrar las sobras para llevar y el empleado ME INVITÓ A PELEAR".

El joven agregó: "Les pregunté quién había sido el capo/a que se les había ocurrido y la excusa fue que les habían aumentado las bandejas de plástico. Le respondí que no correspondía y me hizo devolverle la bandeja y el cartón que envolvía las pizzas".

Pero la situación no terminó ahí: "Cuando se las devolví me dijo: 'Y andate porque en la calle te hablo con otros términos porque te haces el vivo'. Cuando le pregunté por qué me hacía el vivo me dijo: 'Salgo a las 00, tómatela porque te mato a trompadas'. FRENTE DE TODOS LOS CLIENTES".