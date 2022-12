Nerea, la nena argentina que necesita una válvula para vivir y consiguió juntar 400 mil pesos en un día

Una pequeña que sufría una situación muy difícil logró salir adelante gracias a la solidaridad de la gente y el apoyo de una mujer muy decidida.

Una historia conmovedora

Analía Colazo Bidegain, presidenta de Fundación Ferrocarril del Nordeste Argentino, relató lo que ocurrió: "Nerea Velásquez tuvo meningitis y como secuela de eso su cabecita comenzó a llenarse de agua".

Y agregó: "Eso fue lo que requirió que la nena sea internada y su mamá, Verónica Pérez, comenzó a pedir desesperadamente ayuda y un video de la nena pronto se hizo viral".

Analía recordó que la grabación decía: "Por favor, ¿tenés una válvula para ponerme, que me presten, para salir del hospital?".

Bidegain se conmovió con la historia y compartió el video con un texto adicional donde explicaba: "Si 4005 personas donan $100 mañana podría tener la válvula disponible para su cirugía, que no puede esperar la burocracia de los papeles. ¿Nos ayudas?".

Analía remarcó: "Por suerte, apenas publique el video mucha gente ofreció su ayuda porque ya conoce mi trabajo y las campañas para chicos que necesitan ayuda que organizo".

Dinero recaudado y procedimientos médicos en marcha

Analía remarcó: "Ya está en contacto la persona, o sea la empresa a la que yo le compré la válvula, con el hospital y el hospital ya sabe que la válvula está disponible. Una vez que estén esos resultados ya podrán poner fecha a la cirugía".

Según la mujer, “un neurocirujano me explicó que si esa válvula no se coloca en tiempo y forma la hidrocefalia se hace permanente y ya no tiene retroceso, por eso la urgencia de hacerlo pronto y no esperar los tiempos burocráticos que tiene la Provincia. La familia está esperando el resultado de estos últimos estudios que hicieron para poder entrar a cirugía. Eso es lo que me explicó la mamá".

Nerea es oriunda de San Justo (La Matanza), y esta internada en el Hospital de Niños de está localidad.