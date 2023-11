Viral: la historia del joven que conoció a su hermana mientras votaba en el balotaje 2023

Christian Crivelli tuvo la oportunidad de conocer a su hermana mientras era autoridad de mesa en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Roque Sáenz Peña”, de la Ciudad de Buenos Aires.

Una historia increíble

“Mi nota de color de esta elección: en la mesa donde soy presidente de mesa vota también mi hermana. Nunca la conocí, así que si viene a votar hoy vamos a tener un momento emotivo en la mesa”, contó el hombre en su cuenta de Twitter.

Mi nota de color de esta elección: en la mesa donde soy presidente de mesa vota también mi hermana. Nunca la conocí así que si viene a votar hoy vamos a tener momento emotivo en la mesa. pic.twitter.com/WA2S7EDnGp — Christian ⭐⭐⭐ (@chriscrivelli_) November 19, 2023

El joven explicó que la mujer es hija de su papá, a quien tampoco conoció: “Mi mamá también falleció en 2005 así que generé como una coraza de la no familia y nunca le presté atención. Vamos a ver si aparece”.

Crivelli fue sincero: “Hace como seis años que votamos en la misma mesa, pero nunca fui autoridad y soy una persona bastante desapegada, sin demasiada voluntad para estas cosas”.

Finalmente, la historia tuvo un final feliz: “Quiero contarles a todos que llegó. Estuvimos hablando más de una hora hasta que cerró la Escuela. Gracias a todos por la buena onda”.

Para los que no vieron el mensaje. Muchas gracias por toda la buena onda en serio ❤️ https://t.co/q2aiYza5hg — Christian ⭐⭐⭐ (@chriscrivelli_) November 19, 2023

Christian reconoció: “Sacamos foto, sí, pero no la vamos a compartir. El encuentro fue re lindo, mi hermana me cayó de diez. Por otro lado, me escribieron de algunos medios con la mejor pero prefiero no profundizar ya toda la locura que surgió con el tuit viral. Gracias”.