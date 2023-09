Esteban Bullrich apuntó contra la "super jubilación" de Cristina Kirchner: "No está bien, tiene que cambiar"

Esteban Bullrich renunció a su banca en el Senado tras dar a conocer que padece esclerosis lateral amiotrófica, pero se mantiene muy atento a todo lo que ocurre.

Sus fuertes declaraciones

El ex legislador apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner desde su cuenta de Twitter: "Perdón, pero necesito sacarme del pecho algo que no puedo comprender y apenas aceptar: ¿es ético que la vicepresidenta en funciones cobre no sólo su jubilación como ex presidenta, sino también una pensión por ser viuda de un ex presidente? Son 9.181.592 pesos de super jubilación".

Antes de saber qué piensan, me gustaría dejarles algunas comparaciones.



Y agregó: "Antes de saber qué piensan, me gustaría dejarles algunas comparaciones. Para empezar, la más obvia: la super jubilación representa el haber mensual mínimo de 129 jubilados, o lo que casi diez percibirían en un año entero, aguinaldo incluido. En términos salariales, esta super jubilación mensual corresponde a 78 sueldos de 118.000 pesos cada uno, que es el valor del salario mínimo, vital y móvil para este mes. Si fuese una Pyme, la super jubilación sería considerada una empresa mediana".

Los números mandan

Bullrich señaló: "Si un buen día la vicepresidenta despertara con la idea de usar su súper jubilación para comprar canastas básicas alimentarias, este sólo acto de solidaridad desinteresada sacaría de la indigencia a 254 familias de cuatro integrantes cada mes. ¿Hay alguna manera de descubrir a cuánto trabajo equivale esta super jubilación? Sí la hay".

El ex legislador calculó: "Cada mes, la vicepresidenta percibe una super jubilación que representa lo que anualmente facturarían 7 monotributistas de la clase más baja y trabajando a tope, algo que nunca sucede. Para aliviar la situación de las familias respecto a los útiles escolares, cuyo precio está por las nubes, un mes de super jubilación alcanzaría para cubrir todas las necesidades básicas de útiles, incluido el guardapolvo y la mochila, de 518 alumnos argentinos de primaria".

Cierre con reflexión

El ex ministro de Educación de la Nación cerró diciendo: "Otra comparación curiosa: para que una mujer perciba el mismo monto de super jubilación, pero en AUH, debería tener 537 hijos. Destinada a la compra de leche para los niños argentinos que más lo necesitan, un mes de super jubilación alcanzaría para cubrir la ingesta anual total de leche para 179 niños de un año. Y esto cada mes. Perdón por la catarsis pero estas son sólo algunas comparaciones que reflejan que algo definitivamente no está bien en la Argentina. Y que algo, también de manera definitiva, tiene que cambiar".

