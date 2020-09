VIRAL: Se graduó de Licenciado en enfermería y publicó una foto recordando sus origenes

A través de redes sociales se viralizó el caso de un joven que para pagar su Licenciatura en Enfermería tuvo que trabajar durante varios años como peón de albañil.

En su cuenta de Facebook, Manuel Chimal publicó: "Este 'peón' ya es licenciado en enfermería. No me olvido de dónde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos".

En sus redes, cientos de personas lo han felicitado y lo han catalogado como un claro ejemplo de motivación para muchas personas y motivo de orgullo para sus padres.

"Felicidades viejo, te lo mereces dios te bendiga y ahora y siempre vamos pa' delante", le comentaron en su muro de Facebook.

Manuel obtuvo su título y lo celebró con una imagen en la que aparece acompañado de quienes fueron sus compañeros albañiles, quienes lo motivaron a seguir adelante para conseguir sus metas.

El joven trabajó como peón de albañil durante varios años y lo que ganaba le sirvió para costear sus gastos y su licenciatura.