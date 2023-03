Se enamoró de una española en el Carnaval de Jujuy y ahora la busca por Internet: "Esperando un milagro"

Matías Gramajo Parisi, un joven de San Miguel de Tucumán, fue al carnaval de Jujuy y se enamoró, a primera vista, de una turista española.

El amor es más fuerte

El joven contó la increíble historia en su cuenta de Twitter: "En el Carnaval de Jujuy, para ser exacto El Hornocal/Humahuaca. Conocí una chica súper bonita. Con la cual solo tengo una foto, su nombre: Amaia y que es española".

Matías agregó: "Los vagos me dijeron que la gente de Twitter me podría ayudar a encontrarla. Así que aquí estoy esperando un milagro".

En el carnaval de Jujuy, para ser exacto El Hornocal/Humahuaca. Conocí una una chica super bonita. Con la cual solo tengo una foto, su nombre: Amaia y que es española. Los vagos me dijeron q la gente de Twitter me podría ayudar a encontrarla. Así q aquí estoy esperando un milagro pic.twitter.com/ylu14JPo8j — Matias Gramajo Parisi (@Maty_Parisi) February 22, 2023

Confesiones de verano

El joven habló con una importante radio y dio más detalles de lo que ocurrió: "A Amaia la conocí en El Hornocal. Yo estaba con amigos y nos estábamos sacando fotos, cuando de repente escuché su acento y me llamó la atención".

Matías reconoció: "Me volteé, la vi y el cerro que estaba viendo quedó en segundo plano, quedé petrificado. Un amigo me dijo: '¿A qué no te sacás una foto con ella?'".

Parisi se sinceró: "Junté aire y fuerza, me acerco y me pide si le podíamos sacar una foto, acepto y cuando le voy a dar el celular, le pregunté si podíamos sacarnos una foto. Pero ella entendió que era con sus tres amigas".

El joven declaró: "Cuando se estaba yendo, le pregunté: 'Disculpa que sea molesto, pero, ¿me podría sacar una foto con vos?’, y ella accedió con un sí medio tímido y riéndose. Y cuando nos tomamos la foto, un hombre gritó de lejos: 'Ya ganao'".

Amo los comentarios 🤣🤣 Me hicieron el día pic.twitter.com/bs2RzPFxt0 — Matias Gramajo Parisi (@Maty_Parisi) February 27, 2023

El verano de su descontento

Matías confesó: "Al volver, dije: '¡Qué tarado que soy! Podría haberle pedido el Instagram'. Busqué su nombre en las redes pero no pude encontrarla. Entonces, dije: el no ya lo tengo, ahora vamos por el sí, y publiqué el tuit, pensando en cuántas personas se conocieron por Internet y formaron una relación".

El joven pidió: "Ojalá se entere, quizás terminemos siendo amigos o quién sabe. Obviamente me gustaría que tenga un final feliz esta historia. Por lo menos estaría bueno que me diga: 'No tenés chance, tenés una inflación de 100% y tengo novio, chau'".