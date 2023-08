"No se puede comprar ni un kilo de papas": el duro episodio por el que Verónica Llinás lloró en una verdulería

La reconocida actriz y humorista Verónica Llinás concedió una extensa entrevista donde expresó su dolor por lo que sucede en Argentina.

Fuertes declaraciones

La figura negó ser kirchnerista y aclaró: "Yo no me intereso por la política partidaria y a pesar de lo que mucha gente cree, 'esta K', yo qué sé, no es así. No me identifica ningún partido político".

Y remarcó: "Lo cual no quiere decir que en determinado momento no tome actitudes políticas. Cuando hubo que defender que no desapareciera la financiación del INCAA, claro".

Llinás fue sincera: "En ese momento el aborto sí me parecía muy importante pero ahora ya no hay nada y estoy muy triste con lo que pasa con el país y medio enojada con toda la clase política. Yo sé que esto suena medio tonto, diciendo: 'Ay, que se vayan todos', pero es un sentimiento genuino".

Una triste historia

La actriz relató el fuerte episodio que le tocó vivir: "El otro día fui a comprar verdura y había una viejita con un bastón que preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Dijeron tanto, y… 'no, no, no puedo. Deme verdurita'".

Llinás no ocultó su indignación: "Un kilo de papas, ¿entendés? No se puede comprar un kilo de papas. Entonces salí llorando. Por supuesto, le compré las papas, pero tampoco podía creerlo la señora…".

La artista se sinceró: "No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de aquí a 30 años, ¿entendés? Me pasa algo muy violento".

A continuación, mirá el video.